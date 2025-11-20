 మళ్లీ భారత్ × పాకిస్తాన్ ఫైనల్‌? | India Could Face Pakistan At ACC Asia Cup Rising Stars Final As Semi-final Fixtures Get Confirmed, Read Full Story | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

IND Vs PAK: మళ్లీ భారత్ × పాకిస్తాన్ ఫైనల్‌?

Nov 20 2025 9:04 AM | Updated on Nov 20 2025 11:01 AM

India could face Pakistan at ACC Asia Cup Rising Stars Final as semi-final fixtures get confirmed

మెన్స్ ఆసియా కప్ రైజింగ్ స్టార్స్ 2025 టోర్నమెంట్‌లో సెమీఫైన‌ల్ బెర్త్‌లు ఖ‌రార‌య్యాయి. గ్రూపు-ఎ నుంచి బంగ్లాదేశ్‌-ఎ, శ్రీలంక‌-ఎ.. గ్రూపు-బి నుంచి పాకిస్తాన్‌, భార‌త్ జ‌ట్లు సెమీస్‌కు అర్హ‌త సాధించాయి. తొలి సెమీఫైనల్లో బంగ్లాదేశ్‌, భారత జట్లు తలపడనున్నాయి. ఈ మ్యాచ్‌లో గెలిచి వరుసగా రెండోసారి ఫైనల్లో అడుగుపెట్టాలని భారత్ పట్టుదలతో ఉంది.

ఇక సెకెండ్ సెమీఫైనల్లో పాకిస్తాన్ షాహీన్స్‌, శ్రీలంక అమీతుమీ తెల్చుకోనున్నాయి. ఈ రెండు సెమీస్ మ్యాచ్‌లు శుక్రవారం(నవంబర్ 21)  దోహాలోని వెస్ట్ ఎండ్ పార్క్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియంలో జరగనున్నాయి.

పాక్ జోరు..
కాగా  ఈ ఖండాంతర టోర్నమెంట్‌లో దాయాది పాకిస్తాన్ ఇప్పటివరకు అద్భుతమైన విజయాలను నమోదు చేసింది. లీగ్ స్టేజిలో ఆడిన మూడు మ్యాచ్‌లలోనూ పాక్ విజయం సాధించింది.  భారత్‌-ఎతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో కూడా పాక్ పూర్తి ఆధిపత్యం చెలాయించింది. 8 వికెట్ల తేడాతో టీమిండియాను చిత్తు చేసింది. మాజ్ సదాకత్ (79 పరుగులు, 2 వికెట్లు) ఆల్‌రౌండ్ షోతో అదరగొట్టాడు.

పాకిస్తాన్ వర్సెస్ భారత్ ఫైనల్‌?
కాగా తొలి సెమీఫైనల్లో బంగ్లాదేశ్‌పై విజయం సాధించడం జితేశ్ శర్మ నేతృత్వంలోని భారత జట్టుకు నల్లేరు మీద నడకే. ఇండియా జట్టులో వైభవ్ సూర్యవంశీ, ప్రియాన్ష్ ఆర్య, నమన్ ధీర్ వంటి విధ్వంసకర బ్యాటర్లు ఉన్నారు.

బౌలింగ్‌లో కూడా యష్ ఠాకూర్‌, యుద్దవీర్ సింగ్ వంటి యువ సంచలనాలు సత్తా చాటుతున్నారు. మరోవైపు పాక్ కూడా సూపర్ ఫామ్‌లో ఉండడంతో శ్రీలంకను ఓడించడం దాదాపు ఖాయమనే చెప్పాలి. దీంతో మరోసారి ఫైనల్ పోరులో పాక్‌-భారత్ తలపడే అవకాశముంది.
చదవండి: IND vs SA: టీమిండియా కెప్టెన్‌గా ఎవ‌రూ ఊహించ‌ని ప్లేయ‌ర్‌?

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

విశాఖ : కన్నుల పండుగగా అనంత పద్మనాభుని దీపోత్సవం (ఫొటోలు)
photo 2

నాగ‌దుర్గ‌ హీరోయిన్‌గా తొలి చిత్రం..‘కలివి వనం’ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 3

పుట్టపర్తిలో సత్యసాయి బాబా శతజయంతి వేడుకలు (ఫొటోలు)
photo 4

తెలుసు కదా మూవీ సెట్‌లో సరదా సరదాగా కేజీఎఫ్ బ్యూటీ శ్రీనిధి శెట్టి (ఫోటోలు)
photo 5

శ్రీశైలంలో సురేఖవాణి కూతురు సుప్రీత ప్రత్యేక పూజలు (ఫోటోలు)

Video

View all
YS Jagan Mohan Reddy Attends In Nampally CBI Court 1
Video_icon

CBI కోర్టుకు YS జగన్

3 Satellite Tagged Eagles Completed A 5000 KMs Migration 2
Video_icon

ఆగకుండా 5000 KMs.. ఐదు రోజుల్లో పరిగెత్తిన గద్దలు
Chandrababu Plan To Escape From Corruption Cases 3
Video_icon

నేడు CBI కోర్టుకు YS జగన్.. కేసుల నుంచి తప్పించుకునేందుకు బాబు తప్పుడు ప్రచారం
Telugu New Piracy Website In Online 4
Video_icon

ఒకటి పోతే మరొకటి.. ఆన్ లైన్ లో మరో ఐబొమ్మ
ABN And TV5 Fake News On Parakamani Satish Kumar Case 5
Video_icon

తప్పుడు వార్తలకు చెంపదెబ్బ.. ఎల్లో ఉగ్రవాదుల తాట తీసిన ఈశ్వర్
Advertisement
 