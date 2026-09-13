ఆసియా కప్‌ విజేతగా భారత్‌

PC: Hockey India X
జూనియర్ మహిళల హాకీ ఆసియా కప్ టోర్నమెంట్లో భారత్ హ్యాట్రిక్ విజయం సాధించింది. వరుసగా మూడోసారి ఈ మెగా ఈవెంట్లో చాంపియన్గా అవతరించింది. చైనాలోని మోకీ వేదికగా ఆదివారం జరిగిన ఫైనల్లో ఆతిథ్య జట్టుపై 1-0 గోల్స్ తేడాతో విజయం సాధించి.. టైటిల్ను సొంతం చేసుకుంది.
పాక్ను మట్టికరిపించి
కాగా గ్రూప్ దశలో టాపర్గా నిలిచిన భారత మహిళల జట్టు.. క్వార్టర్ ఫైనల్లో పాకిస్తాన్ను 19-0తో మట్టికరిపించి సెమీస్లో అడుగుపెట్టింది. ఈ క్రమంలో దక్షిణ కొరియాతో శనివారం జరిగిన ఫైనల్లో 5-1 గోల్స్ తేడాతో గెలిచిన భారత్.. సెమీ ఫైనల్లో చైనాతో తలపడింది.
ఏకైక గోల్ ఎవరిదంటే?
మోకీలో జరిగిన టైటిల్ పోరులో సనికా చంద్రకాంత్ పదిహేడో నిమిషంలో గోల్ కొట్టి భారత్కు శుభారంభం అందించింది. ఈ క్రమంలో ఆధిక్యంలో వెళ్లిన భారత జట్టు.. ఆ తర్వాత చైనాకు గోల్ కొట్టే అవకాశం ఇవ్వకుండా నిలువరించింది. తద్వారా 1-0 తేడాతో గెలిచి స్వర్ణ పతకం గెలుచుకుంది.
ఇక ఈ విజయంతో భారత మహిళల జూనియర్ జట్టు.. ప్రపంచకప్-2027 టోర్నీకి అర్హత సాధించింది. ఇక భారత్తో పాటు పాయింట్ల పట్టికలో టాప్-4లో నిలిచిన చైనా, జపాన్, సౌత్ కొరియా కూడా వరల్డ్కప్ బెర్తు ఖరారు చేసుకున్నాయి. ఇదిలా ఉంటే.. 2023, 2024 సీజన్లలో ఆసియా కప్ విజేతగా నిలిచిన భారత జట్టు.. తాజాగా జరిగిన ఎడిషన్లోనూ పతకాన్ని కైవసం చేసుకుంది.
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𝗧𝗛𝗘 𝗠𝗢𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗜𝗧 𝗔𝗟𝗟 𝗦𝗜𝗡𝗞𝗦 𝗜𝗡. 🇮🇳🏆
From tears to laughter, hugs to unforgettable celebrations, the Indian Junior Women’s Team let it all out after being crowned AHF Junior Asia Cup 2026 champions! 🥇💙#HockeyIndia #IndiaKaGame #JuniorAsiaCup pic.twitter.com/NC2OR6Se9k
— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 13, 2026