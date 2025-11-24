గువహటి వేదికగా సౌతాఫ్రికాతో జరుగుతున్న రెండో టెస్టులో టీమిండియా పేలవ ప్రదర్శన కనబరుస్తోంది. తొలుత బ్యాటింగ్లో తేలిపోయిన భారత్.. ఇప్పుడు బ్యాటింగ్లో కూడా అదే తీరును కనబరుస్తోంది. మూడో రోజు టీ బ్రేక్ సమయానికి టీమిండియా నాలుగు వికెట్ల నష్టానికి 102 పరుగులు చేసింది.
9/0 ఓవర్నైట్ స్కోర్తో మూడో రోజు ఆటను ఆరభించిన భారత్కు రాహుల్(22), జైశ్వాల్(58) శుభారంభం అందించారు. తొలి వికెట్కు 65 పరుగుల భాగస్వామ్యం నెలకొల్పారు. రాహుల్ ఔటయ్యాక భారత్ వరుసగా వికెట్లు కోల్పోయింది. సాయిసుదర్శన్(15), ధ్రువ్ జురెల్(0) వెంటవెంటనే పెవిలియన్కు చేరారు.
మరోసారి సఫారీ స్పిన్నర్లు చక్రం తిప్పారు. హర్మర్ రెండు వికెట్లు పడగొట్టగా.. మహారాజ్, జాన్సెన్ ఓ వికెట్ సాధించారు. ప్రస్తుతం క్రీజులో రిషబ్ పంత్(6), జడేజా(0) ఉన్నారు. భారత్ ఇంకా సౌతాఫ్రికా 387 పరుగులు వెనకబడి ఉంది. అంతకుముందు సౌతాఫ్రికా తమ తొలి ఇన్నింగ్స్లో 489 పరుగుల భారీ స్కోర్ సాధించింది.