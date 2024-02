India vs England, 4th Test Day 2- Yashasvi Jaiswal: వేదిక ఏదైనా.. ప్రత్యర్థి ఎవరైనా.. ఏమాత్రం బెదురు లేకుండా బ్యాట్‌ ఝులిపించడమే తనకు తెలిసిన విద్య అన్నట్లుగా ముందుకు సాగుతున్నాడు టీమిండియా నయా సంచలనం యశస్వి జైస్వాల్‌. అరంగేట్రంలోనే వెస్టిండీస్‌ గడ్డపై సెంచరీతో చెలరేగి అరుదైన రికార్డులు సాధించాడు ఈ లెఫ్టాండర్‌ బ్యాటర్‌.

తాజాగా స్వదేశంలో ఇంగ్లండ్‌తో సిరీస్‌లోనూ అదే జోరును కొనసాగిస్తున్నాడు జైస్వాల్‌. తొలి మూడు టెస్టుల్లో అతడు చేసిన స్కోర్లు వరుసగా.. 80, 15, 209, 17, 10, 214(నాటౌట్‌). తాజాగా రాంచి మ్యాచ్‌ సందర్భంగానూ కూడా విలువైన అర్ధ శతకం బాదాడు.

Jaiswal has cracked the code for run-making! 🙌🏻

He brings up his fiery 5️⃣0️⃣ in style to keep #TeamIndia's momentum. 🔥#INDvENG #IDFCFirstBankTestSeries #BazBowled #JioCinemaSports pic.twitter.com/nFAmYZPaX4

— JioCinema (@JioCinema) February 24, 2024