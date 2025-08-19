పాకిస్తాన్ స్టార్ ఆటగాళ్లు బాబర్ ఆజమ్, మొహమ్మద్ రిజ్వాన్ నెల వేతనాలు భారీగా తగ్గాయి. ఈ ఇద్దరు తాజాగా ప్రకటించిన పాక్ సెంట్రల్ కాంట్రక్ట్ (2025-26) ఆటగాళ్ల జాబితాలో కేటగిరి-ఏ నుంచి కేటగిరి-బికి పడిపోయారు. ఇటీవలికాలంలో పేలవ ప్రదర్శనల కారణంగా వీరిద్దరు డిమోషన్కు గురయ్యారు.
కేటగిరి-బికి పడిపోయాక బాబర్, రిజ్వాన్ నెల జీతాల్లో కూడా భారీ మార్పు వచ్చింది. కేటగిరి-ఏలో ఉండగా వీరి జీతం భారత కరెన్సీ ప్రకారం రూ. 13.95 లక్షలుగా ఉండేది. కేటగిరి-బికి పడిపోయాక అది కాస్త రూ. 9.28 లక్షలకు పడిపోయింది.
భారత సెంట్రల్ కాంట్రాక్ట్ ఆటగాళ్లతో పోలిస్తే ఈ వేతనం చాలా తక్కువ. బీసీసీఐ సెంట్రల్ కాంట్రాక్ట్లో అతి చిన్నదైన కేటగిరి-సిలో ఓ ఆటగాడికి నెలసరి వేతనం రూ. 8.3 లక్షలుగా ఉంది. అదే అత్యుత్తమమైన కేటగిరి-ఏ ప్లస్లో ఉన్న ఆటగాడికి రూ. 58.3 లక్షలుగా ఉంది.
ఈ లెక్కన చూస్తే భారత అత్యుత్తమ ఆటగాడికి లభించే వేతనంలో పాక్ అత్యుత్తమ ఆటగాడికి కనీసం 20 శాతం కూడా లభించడం లేదు.
పాక్ ఆటగాళ్లతో పోలిస్తే భారత ఆటగాళ్లకు లభించే మ్యాచ్ ఫీజులు కూడా చాలా ఎక్కువే. భారత ఆటగాడికి జీతంతో సంబంధం లేకుండా ఓ టెస్ట్ మ్యాచ్ ఆడితే రూ. 15 లక్షలు, వన్డే ఆడితే రూ. 6 లక్షలు, టీ20 ఆడితే రూ. 3 లక్షలు లభిస్తాయి. అదే పాక్ ఆటగాళ్లకు టెస్ట్ మ్యాచ్కు 2 లక్షలు (భారత కరెన్సీలో), వన్డేకు రూ. లక్ష రూపాయలు, టీ20కి రూ. 60 నుంచి 80 వేలు లభిస్తాయి.