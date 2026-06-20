 IND vs AFG: తొలి వికెట్‌ కోల్పోయిన అఫ్గానిస్తాన్‌ | IND vs AFG 3rd ODI: Toss Playing XIs Updates And Highlights | Sakshi
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IND vs AFG: తొలి వికెట్‌ కోల్పోయిన అఫ్గానిస్తాన్‌

Jun 20 2026 1:02 PM | Updated on Jun 20 2026 1:39 PM

IND vs AFG 3rd ODI: Toss Playing XIs Updates And Highlights

టీమిండియా- అఫ్గానిస్తాన్‌ మధ్య నామమాత్రపు మూడో వన్డే మొదలైంది. చెన్నై వేదికగా టాస్‌ గెలిచిన అఫ్గాన్‌ తొలుత బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకుంది.  అప్‌డేట్స్‌...

తొలి వికెట్‌ కోల్పోయిన అఫ్గానిస్తాన్‌
1.1: ప్రసిద్‌ కృష్ణ బౌలింగ్‌లో తొలి వికెట్‌గా వెనుదిరిగిన రహ్మానుల్లా గుర్బాజ్‌ (5). క్రీజులోకి రహ్మత్‌ షా. స్కోరు: 5-1(1.2). ఇబ్రహీం జద్రాన్‌ ఇంకా పరుగుల ఖాతా తెరవలేదు.

తుదిజట్లలో మార్పులు
ఈ సందర్భంగా కెప్టెన్‌ హష్మతుల్లా షాహిది మాట్లాడుతూ.. మహ్మద్‌ నబీ, అజ్మతుల్లా ఒమర్జాయ్‌, జియా ఉర్‌ రహ్మాన్‌లు తిరిగి రాగా.. ఫరీద్‌ మాలిక్‌కు కూడా తుదిజట్టులో చోటు ఇచ్చినట్లు తెలిపాడు. 

రాహుల్‌పై వేటు!
ఇదిలా ఉంటే.. ఈ మ్యాచ్‌లో భారత్‌ తమ తుదిజట్టులో మూడు మార్పులు చేసింది. కుల్దీప్‌ యాదవ్‌కు బదులు హర్ష్‌ దూబే రాగా.. అర్ష్‌దీప్‌ సింగ్‌, కేఎల్‌ రాహుల్‌ స్థానాల్లో ప్రసిద్‌ కృష్ణ, నితీశ్‌ కుమార్‌ రెడ్డి చోటు దక్కించుకున్నారు.

సిరీస్‌ భారత్‌ కైవసం
కాగా మూడు వన్డేల సిరీస్‌లో భాగంగా తొలుత ధర్మశాలలో అఫ్గాన్‌ను ఏడు వికెట్ల తేడాతో ఓడించిన భారత్‌.. లక్నో మ్యాచ్‌లో 170 పరుగుల తేడాతో చిత్తు చేసింది. తద్వారా మరో మ్యాచ్‌ మిగిలి ఉండగానే సిరీస్‌ను కైవసం చేసుకుంది. భారత వన్డే జట్టు కెప్టెన్‌గా శుబ్‌మన్ గిల్‌కు ఇదే తొలి సిరీస్‌ విజయం కావడం విశేషం.

తుదిజట్లు
భారత్‌
యశస్వి జైస్వాల్‌, రోహిత్‌ శర్మ, శుబ్‌మన్‌ గిల్‌ (కెప్టెన్‌), ఇషాన్‌ కిషన్‌ (వికెట్‌ కీపర్‌), శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌, నితీశ్‌ కుమార్‌ రెడ్డి, వాషింగ్టన్‌ సుందర్‌, హర్ష్‌ దూబే, గుర్నూర్‌ బ్రార్‌, ప్రసిద్‌ కృష్ణ, ప్రిన్స్‌ యాదవ్‌.

అఫ్గానిస్తాన్‌
రహ్మానుల్లా గుర్బాజ్(వికెట్‌ కీపర్‌), ఇబ్రహీం జద్రాన్, రహ్మత్ షా, హష్మతుల్లా షాహిదీ(కెప్టెన్‌), డార్విష్ రసూలీ, మొహమ్మద్ నబీ, అజ్మతుల్లా ఒమర్జాయ్, రషీద్ ఖాన్, ఏఎమ్‌ ఘజన్‌ఫర్, జియా ఉర్ రహ్మాన్ షరీఫీ, ఫరీద్ అహ్మద్ మాలిక్.

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