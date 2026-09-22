ఆసియా క్రీడలు- 2026 మహిళల టీ20 టోర్నమెంట్లో డిఫెండింగ్ చాంపియన్ భారత్ టైటిల్ను నిలబెట్టుకుంది. జపాన్ వేదికగా మంగళవారం జరిగిన ఫైనల్లో శ్రీలంకను 147 పరుగుల తేడాతో మట్టికరిపించిన హర్మన్ప్రీత్ సేన మరోసారి చాంపియన్గా అవతరించింది. వరుసగా రెండోసారి సగర్వంగా పసిడి పతకాన్ని ముద్దాడింది.
ఫైనల్ వరకు ఇలా
జపాన్ వేదికగా ఆసియా క్రీడల్లో నేరుగా క్వార్టర్ ఫైనల్లో అడుగుపెట్టిన భారత మహిళల జట్టు.. జపాన్ను ఎనిమిది వికెట్ల తేడాతో ఓడించి సెమీస్కు చేరింది. సెమీ ఫైనల్లో బంగ్లాదేశ్ను 114 పరుగుల తేడాతో చిత్తు చేసి టైటిల్ పోరుకు రెండోసారి అర్హత సాధించింది.
స్మృతి, షఫాలి ధనాధన్
ఈ క్రమంలో కరోగి స్పోర్ట్స్ వేదికగా శ్రీలంకతో మంగళవారం నాటి స్వర్ణ పతక పోరులో టాస్ గెలిచిన భారత్ తొలుత బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది. ఓపెనర్లు షఫాలి వర్మ, స్మృతి మంధాన అదిరిపోయే ఆరంభం ఇచ్చారు. షఫాలి 29 బంతుల్లో 3 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లు బాది 48 పరుగులు సాధించింది.
Smriti Mandhana brings up a fluent 50* off just 30 balls to put India firmly in control of the Gold Medal match! 🥇
Watch Sri Lanka vs India, in the Women's Cricket Final at the 20th Asian Games Aichi-Nagoya, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.… pic.twitter.com/NsZ6db9Ciu
— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 22, 2026
రిచా మెరుపులు
మరోవైపు.. స్మృతి 30 బంతుల్లో అర్ధ శతకం పూర్తి చేసుకుని జోరు కొనసాగించింది. మొత్తంగా 45 బంతులు ఎదుర్కొన్న ఈ లెఫ్టాండర్ బ్యాటర్ 5 ఫోర్లు, 7 సిక్సర్ల సాయంతో 79 పరుగులు రాబట్టింది. ఇక వన్డౌన్ బ్యాటర్, కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ (17 బంతుల్లో 19) నిరాశపరచగా.. వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ రిచా ఘోష్ విధ్వంసకర ఇన్నింగ్స్తో విరుచుకుపడింది.
𝐑𝐈𝐂𝐇𝐀 𝐆𝐇𝐎𝐒𝐇 𝐓𝐔𝐑𝐍𝐒 𝐔𝐏 𝐓𝐇𝐄 𝐏𝐎𝐖𝐄𝐑! 💥
Big hits in the final overs as she provides the perfect finish to India’s innings against Sri Lanka! 🔥
Watch Sri Lanka vs India, in the Women's Cricket Final at the 20th Asian Games Aichi-Nagoya, LIVE NOW on Sony… pic.twitter.com/l6WJHKCwEL
— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 22, 2026
కేవలం 22 బంతుల్లోనే రిచా 6 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లు బాది 49 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచింది. ఆఖర్లో భారతి ఫుల్మలి ఏడు బంతుల్లో ఏడు పరుగులతో రిచాకు తోడుగా నిలిచింది. ఫలితంగా నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో భారత మహిళా జట్టు కేవలం మూడు వికెట్ల నష్టానికి ఏకంగా 216 పరుగుల మేర భారీ స్కోరు సాధించింది.
నిప్పులు చెరిగిన భారత బౌలర్లు
217 పరుగుల భారీ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన శ్రీలంకు భారత బౌలర్లు చుక్కలు చూపించారు. ఆరంభంలోనే ఓపెనర్ ఇమేషా దులాని (3), వన్డౌన్ బ్యాటర్ హన్సిని పెరీరా (0)ల వికెట్లు తీసి షఫాలి వర్మ శుభారంభం అందించగా.. ఆ తర్వాత దీప్తి శర్మ విజృంభించింది.
కెప్టెన్ చమరి ఆటపట్టు (29) రూపంలో కీలక వికెట్ దక్కించుకున్న దీప్తి.. కవిశా దిల్హరి (11), సుగందిక కుమారి (3)ని కూడా అవుట్ చేసింది.
ఇక కడప అమ్మాయి శ్రీచరణి హన్సిమ కరుణరత్నె (1), కావ్యా కవింది (2) రూపంలో రెండు వికెట్ల దక్కించుకోగా.. హర్షిత సమరవిక్రమ (0), కౌశాని నూత్యాంగన (14) వికెట్లను శ్రేయాంక పాటిల్ దక్కించుకుంది.
ఈ క్రమంలో 15.4 ఓవర్లలో కేవలం 69 పరుగులకే శ్రీలంక ఆలౌట్ అయింది. ఫలితంగా.. భారత్ 147 పరుగుల తేడాతో భారీ విజయం సాధించి.. స్వర్ణ పతకాన్ని కైవసం చేసుకుంది.
మళ్లీ అదే పునరావృతం.. గోల్డ్ గెలిచిన భారత్
2023 ఆసియా క్రీడల ఫైనల్లోనూ భారత్- శ్రీలంక తలపడ్డాయి. ఈ క్రమంలో హర్మన్ సారథ్యంలోని టీమిండియా లంకపై 19 పరుగుల తేడాతో గెలిచి గోల్డ్ మెడల్ గెలుచుకుంది. తాజాగా మరోసారి అదే ఫలితాన్ని పునరావృతం చేసింది.
చదవండి: భారత ఓపెనర్ వరల్డ్ రికార్డు
జపాన్తో మ్యాచ్లో టీమిండియా చెత్త రికార్డు