 జపాన్‌తో మ్యాచ్‌.. అభిషేక్‌ శర్మ అట్టర్‌ ప్లాప్‌ | Abhishek Sharma falls for golden duck against Japan, Bags worst record with most ducks in a calendar year in T20s | Sakshi
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IND vs JPN: జపాన్‌తో మ్యాచ్‌.. అభిషేక్‌ శర్మ అట్టర్‌ ప్లాప్‌

Sep 22 2026 12:47 PM | Updated on Sep 22 2026 1:23 PM

Abhishek Sharma falls for golden duck against Japan, Bags worst record with most ducks in a calendar year in T20s

PC: BCCI/X

జపాన్‌తో జరుగుతున్న చారిత్రక మ్యాచ్‌లో టీమిండియా స్టార్ ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ దారుణంగా విఫలమయ్యాడు. వెట్ ఔట్‌ఫీల్డ్ కారణంగా 5 ఓవర్లకు కుదించిన ఈ మ్యాచ్‌లో.. ఎదుర్కొన్న తొలి బంతిలోనే అవుటై తీవ్ర నిరాశపరిచాడు. 

జపాన్ స్పిన్నర్ చార్లీ హారా-హింజ్ బౌలింగ్‌లో భారీ షాట్‌కు ప్రయత్నించి గోల్డెన్ డకౌట్‌గా పెవిలియన్ బాట పట్టాడు. అభిషేక్‌ శర్మతో పాటు స్టార్‌ ప్లేయర్లు సంజూ శాంసన్‌(9), ఇషాన్‌ కిషన్‌(3) కూడా తీవ్ర నిరాశపరిచారు.

అభిషేక్‌ చెత్త రికార్డు
ఇక ఈ మ్యాచ్‌లో డకౌటైన అభిషేక్‌ శర్మ ఓ చెత్త రికార్డును తన పేరిట లిఖించుకున్నాడు.  టీ20ల్లో ఒక క్యాలెండర్ ఇయర్‌లో అత్యధికసార్లు డకౌటైన ప్లేయర్‌గా  జప్పీ బిమెన్యిమానా, అయూబ్‌, తుయిసెంగే సరసన అభిషేక్‌ నిలిచాడు.

ఒక క్యాలెండర్ ఇయర్‌లో అత్యధికసార్లు డకౌటైన ప్లేయర్లు వీరే

7 -  జప్పీ బిమెన్యిమానా (రువాండా, 2023).

7 -ఆర్చిడ్ తుయిసెంగే (రువాండా,  2023).

7 - సైమ్ అయూబ్ (పాకిస్తాన్, 2025).

7 -అభిషేక్ శర్మ ( భారత్‌ 2026)
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