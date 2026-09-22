 Asian Games Final: టాస్‌ గెలిచిన భారత్‌.. తొలుత బ్యాటింగ్‌ | Womens Asian Games 2026 Final IND Vs SL Gold Medal Clash Begins, Check Toss, Playing XIs, News Updates, Result And Highlights | Sakshi
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Asian Games Final: టాస్‌ గెలిచిన భారత్‌.. తొలుత బ్యాటింగ్‌

Sep 22 2026 10:02 AM | Updated on Sep 22 2026 10:46 AM

Womens Asian Games 2026 Final: Ind vs SL Toss Playing XIs Updates Result

జపాన్‌ వేదికగా ఆసియా క్రీడల మహిళల టీ20 టోర్నమెంట్‌లో భాగంగా.. పసిడి పతక పోరులో డిఫెండింగ్‌ చాంపియన్‌ భారత్‌- శ్రీలంక అమీతుమీ తేల్చుకునేందుకు బరిలోకి దిగాయి. నిశిన్‌లోని కరోగి స్పోర్ట్స్‌ పార్కులో టాస్‌ గెలిచిన భారత జట్టు కెప్టెన్‌ హర్మన్‌ప్రీత్‌ కౌర్‌ తొలుత బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకుంది. 

UPDATES
నాలుగు ఓవర్లలో భారత్‌ స్కోరు: 40-0
👉మిథాలి అయోధ్య బౌలింగ్‌లో తొలి బంతికే షఫాలి ఫోర్‌ బాదగా.. మూడో బంతికి బౌండరీ బాదిన స్మతి, నాలుగో బంతికి సిక్స్‌ కొట్టింది. స్మృతి 17 బంతుల్లో 30, షఫాలి 10 పరుగులతో ఉన్నారు.

మూడు ఓవర్లలో భారత్‌ స్కోరు: 25-0
👉సుగందిక బౌలింగ్‌లో మూడు, నాలుగు బంతుల్లో సిక్సర్లు బాదిన స్మృతి. స్మృతి 13 బంతుల్లో 20, షఫాలి ఐదు బంతుల్లో ఐదు పరుగులతో ఉన్నారు.

రెండు ఓవర్లలో భారత్‌ స్కోరు: 12-0
👉మిథాలి అయోధ్య పొదుపుగా బౌలింగ్‌ చేయడంతో ఈ ఓవర్లో కేవలం మూడు పరుగులే వచ్చాయి. స్మృతి 8, షఫాలి 4 పరుగులతో ఉన్నారు. 

తొలి ఓవర్లో భారత్‌ స్కోరు: 9-0
👉సుగందిక కుమారి తొలి ఓవర్‌ వేయగా.. స్మృతి మంధాన 8 (4,4), షఫాలి వర్మ ఒక పరుగుతో ఉన్నారు.  

తుదిజట్లు
భారత మహిళల జట్టు
స్మృతి మంధాన, షఫాలీ వర్మ, గుణాలన్‌ కమలిని, హర్మన్‌ప్రీత్‌ కౌర్‌ (కెప్టెన్‌), రిచా ఘోష్‌ (వికెట్‌ కీపర్‌), భారతి ఫుల్మలి, దీప్తి శర్మ, శ్రేయాంక పాటిల్‌, శ్రీచరణి, నందిని శర్మ, క్రాంతి గౌడ్‌.

శ్రీలంక మహిళల జట్టు
ఇమేషా దులాని, చమరి ఆటపట్టు (కెప్టెన్‌), హన్సిని పెరీరా, హర్షిత సమరవిక్రమ, కవిశా దిల్హరి, హన్సిమా కరుణరత్నె, కౌశాని నూత్యాంగన (వికెట్‌ కీపర్‌), మిథాలి అయోధ్య, కావ్యా కవింది, చముది ప్రబోద, సుగందిక కుమారి.

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