 ఆసీస్‌తో తొలి టెస్ట్‌.. టీమిండియా బ్యాటింగ్‌ | India A vs Australia A 1st Unofficial Test Toss And Playing XI, Check Out More Details Inside | Sakshi
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IND A Vs AUS A: ఆసీస్‌తో తొలి టెస్ట్‌.. టీమిండియా బ్యాటింగ్‌

Sep 22 2026 9:32 AM | Updated on Sep 22 2026 10:32 AM

India A vs Australia A 1st Unofficial Test: Toss and Playing XI

రెండు అనధికారిక టెస్ట్‌ మ్యాచ్‌లు, మూడు అనధికారిక వన్డేల కోసం ఆస్ట్రేలియా-ఏ జట్టు భారత్‌లో పర్యటిస్తుంది. ఈ పర్యటనలో భాగంగా తొలుత టెస్ట్‌ సిరీస్‌ జరుగనుంది. తొలి టెస్ట్‌ పుదుర్చేరి వేదికగా ఇవాల్టి నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఈ మ్యాచ్‌లో భారత్‌-ఏ జట్టు టాస్‌ గెలిచి బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకుంది.

తుది జట్లు..  
ఇండియా-ఏ: అమన్ మొఖడే, సాయి సుదర్శన్, దేవదత్ పడిక్కల్(కెప్టెన్‌), షేక్ రషీద్, యశ్ రాథోడ్, కుమార్ కుషాగ్రా(వికెట్‌కీపర్‌), తనుష్ కొటియన్, షమ్స్ ములానీ, అన్షుల్ కాంబోజ్, తుషార్ దేశ్‌పాండే, ప్రఫుల్ హింగే

ఆస్ట్రేలియా-ఏ: సామ్ కొన్‌స్టాస్, క్యాంప్‌బెల్ కెల్లావే, నాథన్ మెక్‌స్వీనీ, పీటర్ హ్యాండ్‌స్కాంబ్(కెప్టెన్‌), జాసన్ సంఘా, జోష్ ఫిలిప్(వికెట్‌కీపర్‌), లియామ్ స్కాట్, ఫెర్గస్ ఓ నీల్, టాడ్ మర్ఫీ, కోరీ రోకిసియోలీ, బ్రెండన్ డాగెట్​

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