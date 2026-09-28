Asian Games 2026: రజతంతో సరిపెట్టుకున్న ఈషా సింగ్‌

source: X
ఏషియన్ గేమ్స్ 2026లో తొమ్మిదో రోజు భారత్కు షూటింగ్లో మరో పతకం లభించింది. మహిళల 25 మీటర్ల పిస్టల్ వ్యక్తిగత విభాగంలో ఈషా సింగ్ రజత పతకం సాధించింది. ఫైనల్లో ఈషా సింగ్ అద్భుతంగా పోరాడినప్పటికీ రజతంతో సరిపెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది. ఈ ఈవెంట్లో చైనాకు చెందిన షియావో జియారుయ్షువాన్ స్వర్ణం గెలిచింది. ఈ పతకంతో భారత్ పతకాల సంఖ్య 39కి చేరింది.
ఇక ఇతర విభాగాల్లోనూ భారత్ పతకాల వేట కొనసాగుతోంది. ఇవాళే కురాష్ మహిళల 78 కేజీల విభాగంలో పింకీ బల్హారా కాంస్యం సాధించింది. బాక్సింగ్లో లవ్లీనా బోర్గోహెయిన్ 75 కేజీల సెమీఫైనల్కు చేరి మరో పతకాన్ని ఖాయం చేసుకుంది.
పురుషుల క్రికెట్లోనూ భారత్ సెమీఫైనల్కు చేరింది. ఆఫ్ఘనిస్తాన్తో క్వార్టర్ఫైనల్ మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దవడంతో భారత్ నేరుగా సెమీఫైనల్కు అర్హత సాధించింది.
అథ్లెటిక్స్లో పారుల్ చౌధరి మహిళల 5000 మీటర్ల ఫైనల్లో బరిలోకి దిగనుంది. ఇప్పటికే ఒక పతకం సాధించిన పారుల్ మరో పతకంపై దృష్టి పెట్టింది.
ఇదీ చదవండి: Asian Games Cricket: సెమీఫైనల్కు టీమిండియా