 Ind VS Pak Super 4 Match: రెండో వికెట్‌ కోల్పోయిన పాక్‌.. ఎట్టకేలకు క్యాచ్‌ పట్టిన అభిషేక్‌ | Asia cup 2025: India vs Pakistan Super 4 match live updates
Ind VS Pak Super 4 Match: రెండో వికెట్‌ కోల్పోయిన పాక్‌.. ఎట్టకేలకు క్యాచ్‌ పట్టిన అభిషేక్‌

Sep 21 2025 7:31 PM | Updated on Sep 21 2025 9:03 PM

Asia cup 2025: India vs Pakistan Super 4 match live updates

రెండో వికెట్‌ కోల్పోయిన పాక్‌.. ఎట్టకేలకు క్యాచ్‌ పట్టిన అభిషేక్‌
ఈ మ్యాచ్‌లో రెండు క్యాచ్‌లు వదిలేసిన అభిషేక్‌ శర్మ ఎట్టకేలకు ఓ క్యాచ్‌ పట్టుకున్నాడు. శివమ్‌ దూబే బౌలింగ్‌లో సైమ్‌ అయూబ్‌ (21) ఆడిన షాట్‌ను అభిషేక్‌ కష్టమైనా క్యాచ్‌గా మలిచాడు. 10.3 ఓవర్ల తర్వాత పాక్‌ స్కోర్‌ 93/2గా ఉంది. ఫర్హాన్‌కు (53) జతగా హుస్సేన్‌ తలాత్‌ క్రీజ్‌లోకి వచ్చాడు. 

పాక్‌ ఓపెనర్‌ మెరుపు హాఫ్‌ సెంచరీ
పాక్‌ ఓపెనర్‌ సాహి​బ్‌జాదా ఫర్హాన​్‌ మెరుపు అర్ద సెంచరీతో మెరిశాడు. కేవలం 34 బంతుల్లో 5 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్ల సాయంతో ఈ మైలురాయిని తాకాడు. అక్షర్‌ పటేల్‌ బౌలింగ్లో సిక్సర్‌తో ఫర్హాన్‌ హాఫ్‌ సెంచరీ పూర్తి చేశాడు. 10 ఓవర్ల తర్వాత పాక్‌ స్కోర్‌ 91/1గా ఉంది. ఫర్హాన్‌తో (52) పాటు సైమ్‌ అయూబ్‌ (21) క్రీజ్‌లో కొనసాగుతున్నాడు. 

మరో క్యాచ్‌ జారవిడిచిన అభిషేక్‌
తొలి ఓవర్‌లో ఈజీ క్యాచ్‌ వదిలేసిన అభిషేక్‌ శర్మ 8వ ఓవర్‌లో మరో క్యాచ్‌ జారవిడిచాడు. క్యాచ్‌ పట్టకపోగా బంతి బౌండరీ ఆవల పడింది (సిక్సర్‌). 8 ఓవర్ల తర్వాత పాకిస్తాన్‌ స్కోర్‌ 70/1గా ఉంది. ఫర్హాన్‌ 39, సైమ్‌ అయూబ్‌ 13 పరుగులతో క్రీజ్‌లో ఉన్నారు. 

రెండు డ్రాప్‌ క్యాచ్‌లు.. పవర్‌ ప్లేలో భారీగా స్కోర్‌ చేసిన పాకిస్తాన్‌
భారత ఫీల్డర్లు రెండు ఈజీ క్యాచ్‌లు డ్రా చేయగా, పాకిస్తాన్‌ పవర్‌ ప్లేలో భారీగా స్కోర్‌ చేసింది. 6 ఓవర్లలో ఆ జట్టు వికెట్‌ నష్టానికి 55 పరుగులు చేసింది. 

ఈజీ క్యాచ్‌ జారవిడిచిన కుల్దీప్‌
4.4వ ఓవర్‌- వరుణ్‌ చక్రవర్తి బౌలింగ్‌లో సైమ్‌ అయూబ్‌ ఇచ్చిన ఈజీ క్యాచ్‌ను కుల్దీప్‌ యాదవ్‌ జారవిడిచాడు. 5 ఓవర్ల తర్వాత పాక్‌ స్కోర్‌ 42/1గా ఉంది. ఫర్హాన్‌ 20, సైమ్‌ 5 పరుగులతో క్రీజ్‌లో ఉన్నారు. అంతకుముందు హార్దిక్‌ పాండ్యా బౌలింగ్‌లో అభిషేక్‌ శర్మ కూడా ఓ ఈజీ క్యాచ్‌ను డ్రాప్‌ చేశాడు. 

హార్దిక్‌ బౌలింగ్‌లో ఫకర్‌ ఔట్‌
పాకిస్తాన్‌ ఓపెనర్‌ ఫకర్‌ జమాన్‌ (15) ఔటయ్యాడు. హార్దిక్‌ పాండ్యా బౌలింగ్‌లో కీపర్‌ సంజూ శాంసన్‌కు  క్యాచ్‌ ఇచ్చి పెవిలియన్‌ చేరాడు.  హర్దిక్‌  వేసిన  మూడో ఓవర్‌ మూడో బంతికి ఫకర్‌ ఆడదామా..  వ ద్దా అనే అనుమానంతో బ్యాట్‌ ను పెట్టాడు.  ఆ బంతి ఫకర్‌ బ్యాట్‌ను ముద్దాడుతూ వెళ్లి కీపర్‌ సంజూ చేతుల్లో పడింది. 

అయితే దీనిపై కాస్త అనుమానం వచ్చింది. అది సంజూ శాంసన్‌ గ్లౌజ్‌లో పడే ముందు నేలను తాకినట్లు అనిపించింది. కానీ అది నేలను తాకకుండా   సంజూ ఫింగర్స్‌ను తాకుతూగ్లౌజ్‌లో పడటంతో ఫకర్‌ పెవిలియన్‌కు చేరక తప్పలేదు. అయితే ఈ  నిర్ణయంపై ఫకర్‌ ఒకింత అసహనం వ్యక్తం చేశాడు.

తొలి ఓవర్‌లోనే పాక్‌ ఓపెనర్‌కు లైఫ్‌
పాకిస్తాన్‌ ఓపెనర్‌ సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్‌కు తొలి ఓవర్‌లోనే లైఫ్‌ లభించింది. హార్దిక్‌ పాండ్యా బౌలింగ్‌లో అభిషేక్‌ శర్మ చేతిలో పడిన క్యాచ్‌ను వదిలేశాడు. బుమ్రా వేసిన రెండో ఓవర్‌లో ఫకర్‌ జమాన్‌ రెండు బౌండరీలు బాది జోరును ప్రదర్శించాడు. 2 ఓవర్ల తర్వాత పాక్‌ స్కోర్‌ 17/0గా ఉంది. ఫకర్‌ 11, ఫర్హాన్‌ 6 పరుగులతో క్రీజ్‌లో ఉన్నారు. 

టాస్‌ గెలిచి బౌలింగ్‌ ఎంచుకున్న భారత్‌
ఆసియా కప్‌ 2025లో భాగంగా ఇవాళ (సెప్టెంబర్‌ 21) జరుగుతున్న సూపర్‌-4 మ్యాచ్‌లో భారత్‌, పాకిస్తాన్‌ తలపడుతున్నాయి. ఈ మ్యాచ్‌లో భారత్‌ టాస్‌ గెలిచి తొలుత బౌలింగ్‌ ఎంచుకుంది. ఈ మ్యాచ్‌ కోసం భారత్‌ రెండు మార్పులు చేసింది. 

అర్షదీప్‌ సింగ్‌, హర్షిత్‌ రాణా స్థానాల్లో బుమ్రా, వరుణ్‌ చక్రవర్తి తుది జట్టులోకి వచ్చారు. పాకిస్తాన్‌ కూడా రెండు మార్పులతో బరిలోకి దిగింది. గత మ్యాచ్‌లో ఆడిన హసన్‌ నవాజ్‌, ఖుష్దిల్‌ షా ఈ మ్యాచ్‌లో ఆడటం లేదు.

తుది జట్లు..
భారత్‌: అభిషేక్ శర్మ, శుభమన్ గిల్, సూర్యకుమార్ యాదవ్(సి), తిలక్ వర్మ, సంజు శాంసన్(w), శివమ్ దూబే, హార్దిక్ పాండ్యా, అక్షర్ పటేల్, కుల్దీప్ యాదవ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, వరుణ్ చక్రవర్తి

పాకిస్తాన్‌: సైమ్ అయూబ్, సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్, మహ్మద్ హరీస్(w), ఫఖర్ జమాన్, సల్మాన్ అఘా(c), మహ్మద్ నవాజ్, హుస్సేన్‌ తలాత్‌, ఫమీమ్‌ అష్రాఫ్‌, షాహీన్ అఫ్రిది, హారిస్ రవూఫ్, అబ్రార్ అహ్మద్

 

