పాకిస్తాన్ స్టార్ బ్యాటర్ అబ్దుల్లా షఫీక్ టెస్టుల్లో తన పునరాగమానాన్ని ఘనంగా చాటుకున్నాడు. పోర్ట్ ఆఫ్ స్పెయిన్ వేదికగా వెస్టిండీస్తో జరుగుతున్న రెండో టెస్టులో షఫీక్ అద్భుతమైన సెంచరీతో చెలరేగాడు. 323 బంతుల్లో 15 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లతో 160 పరుగులతో నాటౌట్గా నిలిచాడు.
పాక్ తొలి ఇన్నింగ్స్లో 387 పరుగులు సాధించడంలో షఫీక్ది కీలక పాత్ర. ఈ అజేయ ఇన్నింగ్స్తో షఫీక్ అరుదైన రికార్డును తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. రెగ్యులర్గా పాక్ ఇన్నింగ్స్ను ప్రారంభించే షఫీక్ ఈ మ్యాచ్లో మాత్రం మూడో స్ధానంలో బ్యాటింగ్కు వచ్చాడు. తద్వారా
విండీస్ గడ్డపై మూడో స్థానంలో బ్యాటింగ్ చేస్తూ అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోరు సాధించిన పాకిస్తాన్ బ్యాటర్గా అవతరించాడు. ఇంతకుముందు ఈ రికార్డు దిగ్గజ క్రికెటర్ సయీద్ అహ్మద్ పేరిట ఉండేది. 1958లో సయీద్ అహ్మద్ విండీస్తో జరిగిన టెస్ట్ మ్యాచ్లో 150 పరుగులు చేశాడు. తాజా మ్యాచ్తో షఫీక్ ఏకంగా 68 ఏళ్ల రికార్డును బ్రేక్ చేశాడు.
ఇక ఈ మ్యాచ్ విషయానికి వస్తే.. పాకిస్తాన్ పట్టు బిగించింది. విండీస్ తమ రెండో ఇన్నింగ్స్లో మూడో రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి 6 వికెట్లు కోల్పోయి కేవలం 103 పరుగులు మాత్రమే చేసింది. ప్రస్తుతం కరేబియన్ జట్టు 60 పరుగుల స్వల్ప ఆధిక్యంలో కొనసాగుతోంది.