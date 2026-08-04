 చరిత్ర సృష్టించిన బాబర్‌ ఆజం | Babar Azam Equals Javed Miandad & Eclipses Imran Khan in Elite Test Captaincy Record | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

WI vs PAK: చరిత్ర సృష్టించిన బాబర్‌ ఆజం

Aug 4 2026 1:55 PM | Updated on Aug 4 2026 1:57 PM

Babar Azam Eclipses Imran Khan, Equals Miandad In Elite Record

పోర్ట్ ఆఫ్ స్పెయిన్ వేదిక‌గా వెస్టిండీస్‌తో జ‌రుగుతున్న రెండో టెస్టులో పాకిస్తాన్ కెప్టెన్ బాబ‌ర్ ఆజం సెంచ‌రీ దిశ‌గా దూసుకుపోతున్నాడు. తొలి టెస్టులో ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేకపోయిన ఆజం.. ఈ మ్యాచ్‌లో మాత్రం త‌న క్లాస్ చూపిస్తున్నాడు.

 కీల‌క స‌మ‌యంలో క్రీజులోకి వ‌చ్చిన  బాబ‌ర్, మ‌రో సీనియ‌ర్ బ్యాట‌ర్ అబ్దుల్లా షఫీక్‌తో కలిసి జ‌ట్టును భారీ స్కోర్ దిశ‌గా న‌డిపిస్తున్నాడు. రెండో రోజు ఆట ముగిసే స‌మ‌యానికి అత‌డు 86 ప‌రుగులతో నాటౌట్‌గా నిలిచాడు. ఈ క్రమంలో బాబర్ పలు అరుదైన రికార్డులను తన పేరిట లిఖించుకున్నాడు.

టెస్టుల్లో అత్యధిక హాఫ్ సెంచరీలు సాధించిన నాలుగో పాకిస్తాన్ కెప్టెన్‌గా జావేద్ మియాందాద్ సరసన బాబర్ నిలిచాడు. టెస్టుల్లో కెప్టెన్‌గా బాబర్ ఆజమ్‌కు ఇది 13వ అర్ధశతకం. ఈ జాబితాలో మిస్బా-ఉల్-హక్(35) అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతుండగా.. తర్వాత స్ధానాల్లో ఇమ్రాన్ ఖాన్ (14), ఇంజామామ్-ఉల్-హక్ (14) ఉన్నారు.

టెస్ట్ క్రికెట్‌లో పాకిస్తాన్ కెప్టెన్‌గా కనీసం 1000 పరుగులు చేసిన జాబితాలో అత్యధిక బ్యాటింగ్ సగటు కలిగిన ప్లేయర్‌గా బాబర్ (54.1) నిలిచాడు. ఈ క్రమంలో పాక్ దిగ్గజాలు ఇమ్రాన్ ఖాన్, సలీమ్ మాలిక్, ఇంజామామ్-ఉల్-హక్, మిస్బా-ఉల్-హక్‌లను అధిగమించాడు. ఆజం కెప్టెన్‌గా ఇప్పటివరకు 22 టెస్టుల్లో 54.1 సగటుతో 1894 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 4 సెంచరీలు, 13 అర్ధసెంచరీలు ఉన్నాయి.

పాక్‌ కెప్టెన్‌లగా అత్యుత్తమ టెస్ట్ సగటు కలిగిన బ్యాటర్లు వీరే ( కనీసం 1000 ప్లస్ రన్స్‌):
బాబర్ ఆజమ్ – 54.1

సలీమ్ మాలిక్ – 52.4

ఇమ్రాన్ ఖాన్ – 52.3

ఇంజామామ్-ఉల్-హక్ – 52.1

మిస్బా-ఉల్-హక్ – 51.4

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హంసలా మెరిసిపోతూ సింగర్ శ్రేయాఘోషల్ (ఫొటోలు)
photo 2

మాళవిక బర్త్ డే.. అందం ఉంది కానీ అదృష్టమే! (ఫొటోలు)
photo 3

చూడచక్కని చిన్నది యుక్తి తరేజా (ఫొటోలు)
photo 4

హీరో నాని నిర్మాతగా... నితిన్ కొత్త సినిమా ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 5

తెలంగాణ : మంచిర్యాలలో సందడి చేసిన సినీ నటి కృతి శెట్టి (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan to Visit Devarapalli Tomorrow to Meet Tobacco Farmers 1
Video_icon

రేపు దేవరపల్లికి YS జగన్

DMK Leader Udhayanidhi Stalin First Reaction On Arrest 2
Video_icon

నా అరెస్ట్ ఒక జోక్... అరెస్ట్ పై ఉదయనిధి రియాక్షన్
YSRCP Noori Fathima Fire's On Chandrababu Over Her Father Mustafa Arrest 3
Video_icon

మా నాన్న చేసిన తప్పేంటి నూరి ఫాతిమా ఫైర్
Ambati Rambabu Serious Comments on Chandrababu Over Mustafa & Virupakshi Arrests 4
Video_icon

భార్య బట్టలు మీరే చింపుకొని... మా నాయకులపై కేసులు పెడతారా?
Gorantla madhav Sensational Comments on Chandrababu Payyavula Keshav 5
Video_icon

చిత్తం శివుని మీద.. భక్తి చెప్పుల మీద.. బాబు, పయ్యావుల కేశవ్ ని ఏకిపారేసిన గోరంట్ల మాధవ్
Advertisement
 