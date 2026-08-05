2027 వన్డే ప్రపంచకప్‌ క్వాలిఫయర్‌ షెడ్యూల్‌ ఖరారు

2027 వన్డే ప్రపంచకప్ క్వాలిఫయర్ షెడ్యూల్ ఖరారైంది. ఫిబ్రవరి 22 నుంచి మార్చి 23 వరకు మ్యాచ్లు జరుగనున్నాయి. ఐసీసీ టోర్నీ తేదీలను ఖరారు చేసినప్పటికీ, వేదికను ఇంకా నిర్ణయించలేదు. మొత్తం 10 జట్లు ఈ క్వాలిఫయర్లో పోటీ పడనున్నాయి.
ఈసారి క్వాలిఫికేషన్ విధానంలో కీలక మార్పులు ఉన్నాయి. 10 జట్లు క్వాలిఫయర్లో పాల్గొంటాయి. ఇక్కడ చాంపియన్గా నిలిచిన జట్టు నేరుగా 2027 వన్డే ప్రపంచకప్కు అర్హత సాధిస్తుంది. 2, 3, 4 స్థానాల్లో నిలిచే జట్లు కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన సూపర్ సిరీస్ దశకు వెళ్తాయి. సూపర్ సిరీస్లో విజేతకు ప్రపంచకప్ ప్రధాన దశలో మిగిలిన ఒక బెర్త్ దక్కుతుంది.
ఏ జట్లు క్వాలిఫయర్కు వస్తాయి..?
10 జట్లలో 2 జట్లు 2026 సెప్టెంబర్ 30 నాటికి వన్డే ర్యాంకింగ్స్లో దిగువన ఉండే ఫుల్ మెంబర్ జట్లు. ఆతిథ్య దేశాలైన దక్షిణాఫ్రికా, జింబాబ్వే ఇందుకు మినహాయింపు. 4 జట్లు క్రికెట్ వరల్డ్కప్ లీగ్ 2లో టాప్-4 జట్లు. మిగతా 4 జట్లు వరల్డ్కప్ క్వాలిఫయర్ ప్లేఆఫ్లో టాప్-4 జట్లు.
విండీస్ పరిస్థితి ఆసక్తికరం
ప్రస్తుతం వెస్టిండీస్ పరిస్థితి ఆసక్తికరంగా ఉంది. వన్డే ర్యాంకింగ్స్లో 10వ స్థానంలో ఉన్న ఆ జట్టు సెప్టెంబర్ 30 కట్ఆఫ్కు ముందు భారత్తో రెండు మ్యాచ్లు ఆడనుంది.
ఆ రెండు మ్యాచ్ల ఫలితాలు, అలాగే ఆఫ్ఘనిస్తాన్-ఐర్లాండ్ సిరీస్ ఫలితాలు వారి ప్రపంచకప్ మార్గాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి. 2027 ODI ప్రపంచకప్ అక్టోబర్ 4 నుంచి నవంబర్ 21 వరకు దక్షిణాఫ్రికా, జింబాబ్వే, నమీబియా వేదికలుగా జరగనుంది.