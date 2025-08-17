 పాక్‌-భార‌త్ మ్యాచ్‌కు భారీ డిమాండ్.. 10 సెక‌న్లకు రూ.16 ల‌క్ష‌లు! | 16 Lakhs For 10 Seconds Of Advertisement In India-Pakistan Asia Cup Clash: Report | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Asia Cup 2025: పాక్‌-భార‌త్ మ్యాచ్‌కు భారీ డిమాండ్.. 10 సెక‌న్లకు రూ.16 ల‌క్ష‌లు!

Aug 17 2025 5:47 PM | Updated on Aug 17 2025 5:57 PM

16 Lakhs For 10 Seconds Of Advertisement In India-Pakistan Asia Cup Clash: Report

వ‌ర‌ల్డ్ క్రికెట్‌లో బిగ్గెస్ట్ రైవ‌ల‌రీల‌లో  భార‌త్‌-పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ ఒక‌టి. ఈ దాయాదుల పోరును వీక్షించేందుకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అభిమానులు వెయ్యి క‌ళ్లుతో ఎదురుచూస్తుంటున్నారు. ఇరు దేశాల మ‌ధ్య నెల‌కొన్న రాజకీయాల ఉద్రిక్త‌ల కారణంగా రెండు జ‌ట్లు కేవ‌లం ఐసీసీ, ఏసీసీ ఈవెంట్లు మాత్ర‌మే త‌ల‌ప‌డ‌తున్నాయి.

దీంతో  ఈ చిరకాల ప్ర‌త్య‌ర్ధుల పోరు రోజున‌ యావ‌త్తు క్రికెట్ ప్ర‌పంచం టీవీల‌కు అతుక్కుపోతారు. అయితే అభిమానుల నిరీక్ష‌ణ‌కు తెర‌దించే స‌మ‌యం అస‌న్న‌మ‌వుతోంది. ఈ చిరకాల ప్ర‌త్య‌ర్ధిలు మ‌రోసారి అమీతుమీ తెల్చుకోవ‌డానికి సిద్ద‌మ‌వుతున్నారు.

ఆసియాక‌ప్‌-2025లో భాగంగా సెప్టెంబ‌ర్ 14న దుబాయ్ వేదిక‌గా పాక్‌-భార‌త్ జ‌ట్లు త‌ల‌ప‌డ‌నున్నాయి. అయితే భార‌త్‌-పాక్ మ్యాచ్‌కు ఉన్న క్రేజును సోనీ పిక్చర్స్ నెట్‌వర్క్స్ ఇండియా (SPNI) భారీగా క్యాష్ చేసుకుంటున్న‌ట్లు తెలుస్తోంది.

ఎకనామిక్ టైమ్స్ నివేదిక ప్రకారం.. ఆసియాక‌ప్‌లో భార‌త్ ఆడే మ్యాచ్‌ల స‌మ‌యంలో ప‌ది సెక‌న్ల సెకన్ల ప్రకటనకు రూ. 14 నుంచి 16 లక్షలు సోనీ నెట్‌వ‌ర్క్ నిర్ణ‌యించిన‌ట్లు స‌మాచారం. భార‌త్‌-పాక్ హైవోల్టేజ్ మ్యాచ్‌కు కూడా ఇదే ధ‌ర వ‌ర్తించనున్న‌ట్లు వార్త‌లు వినిపిస్తున్నాయి.

కాగా సోనీ పిక్చర్స్ నెట్‌వర్క్స్ ఇండియా 2031 వరకు ఆసియా కప్ మీడియా హక్కులను 170 మిలియన్ డాల‌ర్ల(భార‌త కరెన్సీలో వెయ్యి కోట్ల పైగా)కు సొంతం చేసుకుంది. ఈ టోర్నీలో మ్యాచ్‌లు సోనీ స్పోర్ట్స్ నెట్‌వర్క్‌తో పాటు సోనీ లివ్‌లో యాప్‌లో కూడా ప్రసారం కానున్నాయి.

ఇక 8 మ్యాచ్‌లు పాల్గోనే ఈ మెగా ఈవెంట్‌ సెప్టెంబర్‌ 9 నుంచి ప్రారంభం కానుంది. ఆసియాకప్‌ కోసం పాకిస్తాన్‌ క్రికెట్‌ బోర్డు ఇప్పటికే తమ జట్టును ప్రకటించగా.. బీసీసీఐ ఒకట్రెండు రోజుల్లో భారత జట్టును వెల్లడించనుంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

మీనాక్షి చౌదరి జపాన్ టూర్.. ఫుల్ ఎంజాయ్ (ఫొటోలు)
photo 2

సిక్కిం షోయగం..

photo 3

చీరలో మెరిసిపోతున్న జహీర్ ఖాన్ భార్య (ఫోటోలు)
photo 4

తెలుగు హీరోయిన్ వరలక్ష్మీ వ్రతం (ఫోటోలు)
photo 5

ఏడేళ్ల క్రితం నాటి మధుర క్షణాలు షేర్‌ చేసిన రష్మిక (ఫోటోలు)

Video

View all
Election Commission Sensational Press Meet Over Rahul Gandhi Vote Chori Comments 1
Video_icon

రాహుల్ గాంధీ ఓట్ చోరీ కామెంట్ పై ఈసీ ఆగ్రహం
Sugali Preethi Mother Parvati Emotional Interview 2
Video_icon

పవన్ కళ్యాణ్ ఆ రోజు మాటిచ్చి.. ఈ రోజు నోరు మెదపడం లేదు ఎందుకు

Heavily Damaged Coffer Dam In Polavaram Project 3
Video_icon

బాబు పాపం.. పోలవరానికి శాపం
Election Commission Of India Press Meet 4
Video_icon

ఓటు చోరీ వివాదంపై EC ప్రెస్ మీట్
Prabhas Shocking Remuneration For Fauji Movie 5
Video_icon

ఫౌజీకి ప్రభాస్ రెమ్యూనరేషన్ ఎంతంటే..!
Advertisement
 