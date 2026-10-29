 తిరుపతిలో వైఎస్సార్‌సీపీ నిరసన | Ysrcp Corporation Candidates Protest In Tirupati | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

తిరుపతిలో వైఎస్సార్‌సీపీ నిరసన

Oct 29 2026 11:16 AM | Updated on Oct 29 2026 11:26 AM

Ysrcp Corporation Candidates Protest In Tirupati

సాక్షి, తిరుపతి: తిరుపతిలో వైఎస్సార్‌సీపీ కార్పొరేషన్‌ అభ్యర్థులు నిరసన చేపట్టారు. పోలింగ్ రోజు రిగ్గింగ్‌ని ఆపాలంటూ నిరసనకు దిగారు. తిరుపతిలో కూటమి ప్రభుత్వం పోలింగ్ రోజు రిగ్గింగ్‌కు పాల్పడే అవకాశం ఉందని.. నామినేషన్ వేసే క్రమంలో కూడా వైఎస్సార్‌సీపీ అభ్యర్థులపై టీడీపీ గుండాలు దాడులకు పాల్పడ్డారని వైఎస్సార్‌సీపీ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది.

పోలింగ్ రోజు రిగ్గింగ్ జరిగే అవకాశం ఉండడంతో ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని పోలీసులు, అధికారులకు నిరసన ద్వారా వైఎస్సార్‌సీపీ విజ్ఞప్తి చేసింది. నిరసన కార్యక్రమంలో మేయర్ అభ్యర్థి వాసుదేవ యాదవ్‌, కార్పొరేట్ అభ్యర్థులు, తిరుపతి జిల్లా వైఎస్సార్‌సీపీ అధ్యక్షులు భూమన అభినయ్‌ రెడ్డి పాల్గొన్నారు.

తిరుపతి కార్పొరేషన్‌ ఎన్నికల్లో అక్రమాలకు పాల్పడితే సహించే ప్రసక్తే లేదని.. పారదర్శంగా ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని వైఎస్సార్‌సీపీ నేతలు అన్నారు. వైఎస్సార్‌సీపీ కార్పొరేటర్‌ అభ్యర్థులను నామినేషన్లు వేయనీయకుండా టీడీపీ గూండాలు చేసిన అరాచకాలకు పోలీసులు సహకరించారని.. కార్పొరేషన్‌ ఎన్నికల్లో టీడీపీ గూండాలు రిగ్గింగ్‌కు పాల్పడితే మళ్లీ కోర్టును ఆశ్రయించి వారికి సహకరించిన పోలీస్, ఎన్నికల అధికారులందరినీ న్యాయస్థానం ముందు నిలబెడుతామని వైఎస్సార్‌సీపీ రీజనల్‌ కో–ఆర్డినేటర్‌ భూమన కరుణాకరరెడ్డి హెచ్చరించారు.

ఇదీ చదవండి: అమ్ముడుపోయిన అధికారం!

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తెలంగాణలో అద్భుతమైన అడ్వెంచర్ స్పాట్స్ ఎక్కడో తెలుసా? (ఫోటోలు)
photo 2

ముంబై : 'ELLE ఇండియా బ్యూటీ అవార్డ్స్ 2026' (ఫోటోలు)
photo 3

150 కిలోమీటర్ల ప్రచండ గాలులు... అర్నబ్ తుపాను బీభత్సం (ఫోటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్ : హెబ్బా.. హోయ్‌రబ్బా! (ఫోటోలు)
photo 5

అర్నబ్ తుపాను విధ్వంసం.. కోనసీమ జిల్లా అతలాకుతలం (ఫోటోలు)

Video

View all
Cyclone Arnab Effect On Coastal Region Of AP 1
Video_icon

బలహీనపడ్డ అర్నబ్ తుఫాన్.. 4 జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్
Cyclone Arnab Heavy Rains To Continue In Coastal Andhra 2
Video_icon

కోస్తా జిల్లాలో అర్నబ్ బీభత్సం
Siddipet Mandal Revenue Officer Over Action On Farmer 3
Video_icon

రైతుతో దురుసుగా మాట్లాడిన MRO.. సోషల్ మీడియాలో వైరల్
Karumuri Venkat Reddy Satires On Chandrababu Overaction On Cyclone Arnab 4
Video_icon

అర్నబ్ గోస్వామిని కంట్రోల్ చేయలేనోడు.. అర్నబ్ తుఫాన్ ని కంట్రోల్ చేస్తాడట
Big Shock For Netanyahu Unexpected Results In Israel Elections 5
Video_icon

నెతన్యాహుకు బిగ్ షాక్! ఇజ్రాయిల్ ఎన్నికల్లో ఊహించని రిజల్ట్
Advertisement
 