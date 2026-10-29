 కేటీఆర్‌కు క్షమాపణ.. కొండా సురేఖ కీలక ట్వీట్‌ | Konda Surekha Expresses Regret Over Remarks Against KTR, Withdraws Personal Comments And Apologises, Post Viral On Social Media | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కేటీఆర్‌కు క్షమాపణ.. కొండా సురేఖ కీలక ట్వీట్‌

Oct 29 2026 11:36 AM | Updated on Oct 29 2026 12:59 PM

Ex Minister Konda Surekha Tweets On Comments Made Against Ktr

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: గతంలో మాజీ మంత్రి, బీఆర్‌ఎస్‌ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌పై చేసిన వ్యాఖ్యలకు చింతిస్తున్నానంటూ మాజీ మంత్రి కొండా సురేఖ ట్వీట్‌ చేశారు. ‘‘ప్రతిపక్షాన్ని విమర్శించే క్రమంలో అలా మాట్లాడా.. ఆనాడు నేను అలా మాట్లాడకుండా ఉండాల్సింది. కేటీఆర్‌  ప్రతిష్ఠకు భంగం కలిగించాలన్న దురుద్దేశం లేదు. నా వ్యాఖ్యలను ఉపసంహరించుకుంటున్నా’’ అంటూ కొండా సురేఖ ఎక్స్‌ వేదికగా తెలిపారు.

‘‘కేటీఆర్‌పై గతంలో నేను చేసిన కొన్ని వ్యక్తిగత వ్యాఖ్యల పట్ల వివరణ ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నాను. అప్పటి రాజకీయ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో, ప్రతిపక్షాన్ని విమర్శించే క్రమంలో ఆ విధంగా మాట్లాడానే తప్ప ఉద్దేశపూర్వకంగా కాదు. ఆనాడు నేను చేసిన కొన్ని నిరాధారమైన వ్యాఖ్యలు చేయకుండా ఉండవలసింది..

..కేటీఆర్‌ను, ఆయన కుటుంబ సభ్యులను బాధపెట్టాలని గానీ, వారి ప్రతిష్టకు భంగం కలిగించాలనే దురుద్దేశం గాని నాకు ఎంతమాత్రం లేవు. నా వ్యాఖ్యలు వారిని గానీ, వారి కుటుంబ సభ్యులను గానీ నొప్పించి ఉంటే అందుకు చింతిస్తూ, ఆ వ్యాఖ్యలను ఉపసంహరించుకుంటున్నాను.’’ అంటూ ఆమె ట్వీట్‌ చేశారు.

ఇదీ చదవండి: రామగిరి ఖిల్లా అడ్వెంచర్ కాంటెస్ట్‌కు మీరు సిద్ధమేనా?

 

 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తెలంగాణలో అద్భుతమైన అడ్వెంచర్ స్పాట్స్ ఎక్కడో తెలుసా? (ఫోటోలు)
photo 2

ముంబై : 'ELLE ఇండియా బ్యూటీ అవార్డ్స్ 2026' (ఫోటోలు)
photo 3

150 కిలోమీటర్ల ప్రచండ గాలులు... అర్నబ్ తుపాను బీభత్సం (ఫోటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్ : హెబ్బా.. హోయ్‌రబ్బా! (ఫోటోలు)
photo 5

అర్నబ్ తుపాను విధ్వంసం.. కోనసీమ జిల్లా అతలాకుతలం (ఫోటోలు)

Video

View all
Cyclone Arnab Effect Flood Water In Reservoirs 1
Video_icon

అర్నబ్ తుఫాన్ ఎఫెక్ట్.. నిండుకుండలా రిజర్వాయర్లు
TDP Gives Municipal Chairperson ticket To Sri lanka Women 2
Video_icon

శ్రీలంక మహిళకు టీడీపీ మున్సిపల్ టిక్కెట్
YS Jagan Powerful Words In Pulivendula Meeting 3
Video_icon

గూబ గుయ్ మనాలి... రండి చూసుకుందాం... కూటమికి జగన్ సవాల్
Incident In Nalgonda District 4
Video_icon

శమీపూజ రోజు BRS నాయకుడు గన్ తో కాల్పులు
Another Cyclone Approaching to AP 5
Video_icon

ముంచుకొస్తున్న అర్నాబ్ కు మించిన మరో తుఫాన్!
Advertisement
 