హైదరాబాద్: చారిత్రక రామగిరి ఖిల్లాకు జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు తీసుకురావడంతోపాటు పెద్దపల్లి జిల్లాలో పర్యాటక రంగాన్ని అభివృద్ధి చేయడమే లక్ష్యంగా అడ్వెంచర్ కాంటెస్ట్ నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ ప్రాంత పర్యాటక అభివృద్ధి కోసం ఎంపీ గడ్డం వంశీ కృష్ణ చేస్తున్న ప్రయత్నాల్లో భాగంగా ఈ పోటీని చేపడుతున్నారు. ట్రెక్కింగ్పై ఆసక్తి ఉన్నవారు ఇందులో పాల్గొని తమ ప్రతిభను చాటుకోవడంతోపాటు ఆకర్షణీయమైన బహుమతులు గెలుచుకోవచ్చు. ఈ ఛాలెంజ్ను పూర్తి చేయడానికి 2026 నవంబర్ 30 వరకు గడువు ఉంది.
పోటీలో పాల్గొనాలంటే ఏం చేయాలి?
ఈ అడ్వెంచర్ కాంటెస్ట్లో పాల్గొనాలనుకునేవారు రీల్ డిస్క్రిప్షన్లో అందించిన లింక్ ద్వారా లేదా నిర్వాహకులు పేర్కొన్న అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా తమ పేర్లను నమోదు చేసుకోవాలి. రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తయ్యాక బేగంపేటను ప్రారంభ స్థానంగా చేసుకుని ట్రెక్కింగ్ మొదలుపెట్టాలి. కోటలోని ప్రతి గేటు వద్ద టైమ్స్టాంప్తోపాటు లొకేషన్ ట్యాగ్ ఉండేలా ఫొటోలు తీయాలి. ట్రెక్కింగ్ పూర్తయ్యాక చివరగా హనుమాన్ ఆలయం వద్ద తమ ట్రెక్కింగ్ అనుభవానికి సంబంధించిన సెల్ఫీతోపాటు ఒక చిన్న వీడియోను రికార్డు చేయాలి.
సోషల్ మీడియాలో ఫొటోలు, వీడియోలు పోస్టు చేయాలి
ట్రెక్కింగ్ సమయంలో తీసిన ఫొటోలు, చివరగా రికార్డు చేసిన వీడియోను తమ సోషల్ మీడియా ఖాతాల్లో పోస్టు చేయాలి. ఈ పోస్టుల్లో తప్పనిసరిగా #HiVamsiItsMe అనే హ్యాష్ట్యాగ్ను ఉపయోగించాలి. అలాగే ఎంపీ గడ్డం వంశీ కృష్ణ అధికారిక సోషల్ మీడియా ఖాతాను ట్యాగ్ చేయాలి. పోటీ నిబంధనల ప్రకారం ట్రెక్కింగ్కు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలను ఈ విధంగా సోషల్ మీడియాలో పంచుకోవాల్సి ఉంటుంది.
ముగ్గురు సభ్యుల బృందాలకే అనుమతి
ట్రెక్కర్ల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని నిర్వాహకులు కీలక నిబంధనలు విధించారు. కనీసం ముగ్గురు సభ్యులు ఉన్న బృందంగా మాత్రమే ట్రెక్కింగ్ చేయాలి. ఒంటరిగా లేదా ఒక్కరు మాత్రమే ట్రెక్కింగ్ చేయడానికి అనుమతి లేదు. ట్రెక్కింగ్కు సమయ పరిమితిని కూడా విధించారు. ఉదయం 6 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు మాత్రమే ట్రెక్కింగ్కు అనుమతి ఉంటుంది. ఈ సమయ పరిమితిని పాల్గొనేవారు తప్పనిసరిగా పాటించాలి.
అత్యవసర నంబర్లు ఫోన్లో సేవ్ చేసుకోవాలి
ట్రెక్కింగ్కు వెళ్లే ప్రతి ఒక్కరూ తమ సమీప ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం (పీహెచ్సీ) అత్యవసర ఫోన్ నంబర్ను మొబైల్లో తప్పనిసరిగా సేవ్ చేసుకోవాలి. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో సహాయం కోసం నిర్వాహక సభ్యుడిని 9000355937 నంబర్లో సంప్రదించవచ్చు. రామగిరి కోట ఎఫ్ఎస్ఓ (FSO) సంప్రదింపు నంబర్ +91 9951257764. ఆల్ ఇన్ వన్ అత్యవసర హెల్ప్లైన్ నంబర్ 112. రామగిరి సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ (ఎస్ఐ) సంప్రదింపు నంబర్ +91 8712656532.
నవంబర్ 30 చివరి గడువు
ఈ అడ్వెంచర్ ఛాలెంజ్లో పాల్గొనాలనుకునేవారు 2026 నవంబర్ 30లోపు తమ ట్రెక్కింగ్ను పూర్తి చేయాలి. రిజిస్ట్రేషన్, ట్రెక్కింగ్ మార్గం, ఫొటోలు, వీడియోలు, సోషల్ మీడియా పోస్టులకు సంబంధించిన నిబంధనలను పాటించాలి.
అధికారిక రిజిస్ట్రేషన్ వెబ్సైట్:
https://ramagiri-trek.delightfulwater-d7addf9f.centralindia.azurecontainerapps.io
రామగిరి ఖిల్లాకు జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు తీసుకురావడం, పెద్దపల్లి జిల్లాలో పర్యాటక రంగాన్ని అభివృద్ధి చేయడం లక్ష్యంగా నిర్వహిస్తున్న ఈ పోటీలో ట్రెక్కింగ్పై ఆసక్తి ఉన్నవారు పాల్గొనవచ్చు.