సాక్షి, గుంటూరు: పులివెందుల జడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నికల్లో టీడీపీ నేతల అరాచకాలపై డీజీపీ కార్యాలయంలో వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ సందర్భంగా వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీ మంత్రి మేరుగ నాగార్జున మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. డీజీపీని కలవాలని వచ్చామని.. నాలుగు రోజులుగా ఎన్నికల్లో జరుగుతున్న తంతును వివరించాలని ప్రయత్నిస్తున్నామన్నారు. కనీసం డీజీపీ స్పందించడం లేదన్నారు.
‘‘పులివెందులలో వైఎస్సార్సీపీ నేతలు, కార్యకర్తలపై దాడులు జరుగుతున్నాయి. వైఎస్సార్సీపీ నేతలను భయబ్రాంతులకు గురిచేయాలని చూస్తున్నారు. ఎమ్మెల్సీ రమేష్ యాదవ్ను హతమార్చేందుకు యత్నించారు. మా పై దాడులు జరుగుతుంటే పోలీసులకే కదా చెప్పుకోవాలి. డీఐజీ, డీఎస్పీ దగ్గరకు వెళితే హేళనగా మాట్లాడారు. డీఐజీ స్థాయి వ్యక్తి పత్తేపారం చేయడానికి వెళ్లారంటూ మాట్లాడుతున్నారు. పోలీసులే ఇలా వ్యవహరిస్తే ఎలా?’’ అంటూ మేరుగ ప్రశ్నించారు.
‘‘మా పై దాడులు చేసి.. మా పైనే కేసులు పెడుతున్నారు. ఎన్నికలు దగ్గరకు వచ్చేసరికి పోలింగ్ బూత్లు మార్చేశారు. ఈ రోజుకీ ఓటరు స్లిప్పులు ఇవ్వలేదు. టీడీపీని గెలిపించాలనే కుట్ర జరుగుతోంది. డీజీపీని కలిసేందుకు వస్తే లోనికి వెళ్లకుండా అడ్డుకున్నారు. చివరికి నలుగురిని లోపలికి పంపించారు. డీజీపీ లేకపోతే మేం ఎవరికి మా గోడు చెప్పుకోవాలి. డీజీపీ కనిపించకపోతే అక్కడున్న బల్లలకు వినతిపత్రం అందించాం. పోలీసులు ఇప్పటికైనా నిజాయితీగా వ్యవహరిస్తారనుకుంటున్నాం’’ అని మేరుగ నాగార్జున అన్నారు.
పోలీసులు పసుపు చొక్కాలేసుకున్నారు: ఎమ్మెల్సీ రమేష్
ఎమ్మెల్సీ రమేష్ యాదవ్ మాట్లాడుతూ.. ‘‘పోలీసులు తమ ఖాకీ చొక్కాలను తీసేసి పసుపు చొక్కాలేసుకున్నారు. చాలా చిన్న ఎన్నికకు పెద్ద యుద్ధమే చేస్తున్నాం. మాపై రాడ్లు, రాళ్లతో దాడులు చేశారు. నా కారుపై పెట్రోల్ పోసి అంటించాలని చూశారు. నన్ను చంపే ప్రయత్నం చేశారు. బీసీలంటే ఈ ప్రభుత్వానికి లెక్కలేదు. గతంలో విడదల రజిని, ఉప్పాల హారికపై దాడి చేశారు. ఇప్పుడు నన్ను చంపాలని చూశారు. ఇప్పటికైనా డీజీపీ స్పందించాలి’’ అని ఆయన డిమాండ్ చేశారు.
మరీ ఇంత దారుణామా: లేళ్ల అప్పిరెడ్డి
ఎమ్మెల్సీ లేళ్ల అప్పిరెడ్డి మాట్లాడుతూ.. పులివెందులలో ఎన్నికల్లో టీడీపీ కార్యకర్తల కంటే పోలీసులే ఎక్కువగా స్పందిస్తున్నారు. మా నేతలపై బైండోవర్లు పెడుతున్నారు. వైఎస్సార్సీకి, పోలీసులకు మధ్య జరుగుతున్న ఎన్నికలుగా భావించాల్సి వస్తోంది. ఇంతవరకూ ఏ ఎన్నికలోనూ పోలీసులు ఇలా వ్యవహరించలేదు. పోలింగ్ బూత్లు మార్చడం వల్ల ఓటర్లు కిలోమీటర్ల దూరం వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. డీజీపీ లేకపోయినా ఆయనకు మా వినతిపత్రం ఇవ్వాలని పోలీసులను కోరాం. డీజీపీ, పోలీసు వ్యవస్థ ఏవిధంగా స్పందిస్తుందో చూడాలి
పులివెందులలో టీడీపీ దౌర్జన్యం: మల్లాది విష్ణు
మాజీ ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణు మాట్లాడుతూ.. పులివెందులలో టీడీపీ దౌర్జన్యం చేసి హింసను ప్రోత్సహిస్తోంది. మా నాయకులపై బైండోవర్లు పెట్టించారు. పోలింగ్ స్టేషన్లు నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరానికి మార్చేశారు. ఎలాగైనా పులివెందులలో గెలవాలని టీడీపీ చూస్తోంది. పులివెందులలో పోలీసులు ఏకపక్షంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. పోలీసులను అడ్డం పెట్టుకుని టీడీపీ దిగజారిపోయి వ్యవహరిస్తోంది. కర్రలు, రాళ్లు, కత్తులు పట్టుకుని రెచ్చిపోతుంటే పోలీసులు ఏం చేస్తున్నారు?. పోలీసుల తీరు టీడీపీకి కొమ్ముకాస్తున్నట్లు స్పష్టంమవుతోంది
టీడీపీ గూండాల దాడిలో గాయపడిన వైఎస్సార్సీపీ నేతలపై రివర్స్లో కేసులు పెడుతున్నారు. ఈ మొత్తం తతంగానికి బాస్ డీజీపీనే. బాధితులపైనే తిరిగి కేసులు పడుతున్నారు. పోలీసుల తీరును న్యాయ స్థానాలు తప్పుపడుతున్నా వారు మారడం లేదు. పులివెందులలో మంత్రులకు,ఇతర ఎమ్మెల్యేలకు పనేంటి?. బయటి ప్రాంతాల నుంచి పులివెందులలో తిష్టవేశారు. బయటి ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన టీడీపీ నేతలను తక్షణమే పులివెందుల నుంచి బయటికి పంపించాలి. సత్వరమే డీజీపీ చర్యలు తీసుకోవాలి. డీజీపీ వాట్సాప్ నెంబర్కు కూడా మా ఫిర్యాదును పంపిస్తాం. టీడీపీ రౌడీయిజం, గూండాయిజాన్ని అరికట్టాల్సిన బాధ్యత డీజీపీ పైన ఉంది.
చంద్రబాబు పతనానికి ఇది నాంది: మేయర్ భాగ్యలక్ష్మి
విజయవాడ మేయర్ రాయన భాగ్యలక్ష్మి మాట్లాడుతూ.. మేమేమీ సంఘ విద్రోహ శక్తులం కాదు. మేం ప్రజాప్రతినిధులం. డీజీపీ కార్యాలయంలోకి మమ్మల్ని పంపించడానికి సమాలోచనలు చేయడమేంటి?. మేం చెప్పులరిగేలా ఎన్నికల కమిషన్ చుట్టూ తిరుగుతున్నాం. మాట్లాడితే నేను 40 ఏళ్ల సీనియర్నంటూ అని చంద్రబాబు చెప్పుకుంటాడు. పులివెందుల ఎన్నికల్లో ఇంతలా దిగజారిపోవాలా?. చంద్రబాబు పతనానికి ఇది నాంది గుర్తుంచుకోండి.