సాక్షి, విజయవాడ: రాష్ట్రంలో నిర్మాణంలో ఉన్న మెడికల్ కాలేజీల ప్రయివేటికరణ అంశంపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు బుధవారం సమీక్ష నిర్వహించారు. మెడికల్ కాలేజీలకు సరైన సంఖ్యలో బిడ్డర్లు ముందుకు రాకపోవడంపై సీఎం అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా కాలేజీల నిర్మాణం, నిర్వహణ బాధ్యతలను ప్రయివేట్ సంస్థలకే కట్టబెట్టాలనే కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
ప్రాజెక్టులు ఆర్థికంగా సాధ్యసాధ్యాల పరంగా ముందుకు సాగేందుకు వయబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్ కూడా అందించాలని నిర్ణయించారు. మెడికల్ కాలేజీల భూములు ప్రయివేటు సంస్థలకు నచ్చినట్టు వాడుకునే అవకాశం కల్పించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఆదోని మెడికల్ కాలేజీ విషయంలో ఇప్పటికే వచ్చిన సింగిల్ బిడ్కే టెండర్ను అప్పగించాలని చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. అయితే మిగిలిన మెడికల్ కాలేజీలకు మాత్రం మళ్లీ టెండర్ల ప్రక్రియ చేపట్టాలని భావిసున్నట్టు తెలుస్తోంది. మరిన్ని ప్రయివేట్ సంస్థలను పోటీకి ఆహ్వానించాలని సూచించారు.
మెడికల్ కాలేజీల భూములు ప్రయివేటుకే.. చంద్రబాబు ఆఫర్
Dec 24 2025 11:53 PM | Updated on Dec 24 2025 11:58 PM
