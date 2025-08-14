హర్యానాలోని ఓ కుగ్రామం ఇప్పుడు పెద్ద చర్చకు కారణమవుతోంది. కొన్నేళ్ల క్రితం ఆ గ్రామంలో సర్పంచ్ ఎన్నికలు జరిగాయి. ఎన్నికల ఫలితాలూ వచ్చాయి. కానీ.. ఓడిపోయిన వ్యక్తి వేసిన కేసు.. న్యాయస్థానాల్లో నలిగి చివరకు సుప్రీంకోర్టుకు చేరింది. కేసును విచారించిన అత్యున్నత న్యాయస్థానం అసాధారణ రీతిలో సర్పంచ్ ఎన్నికలకు ఉపయోగించిన ఈవీఎంలను తెప్పించుకుంది. ఓట్ల లెక్కింపు మరోసారి జరిపించింది. ఆశ్చర్యకరంగా.. అప్పుడు ఓడిన వ్యక్తి.. ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టులో గెలిచాడు! ఈ నాటకీయ పరిణామాలు రాజకీయంగా ప్రకంపనలు సృష్టిస్తున్నాయి.
జరిగింది ఇదీ..
హర్యానాలోని బవునా లఖూ.. ఓ చిన్న గ్రామం. 2022 నవంబరులో ఇక్కడ సర్పంచ్ ఎన్నికలు జరిగాయి. ఈవీఎంల ద్వారా జరిగిన ఈ ఎన్నికల్లో కులదీప్ సింగ్ విజయం సాధించినట్లు ఎన్నికల అధికారులు ప్రకటించారు. అయితే, మోహిత్ సింగ్ అనే అభ్యర్థి ఈ ఫలితాలను సవాల్ చేశాడు. ఎన్నికల ట్రైబ్యునల్ బూత్ నెంబరు-69లో రీపోలింగ్ నిర్వహించారు. కానీ.. హర్యానా హైకోర్టు ఈ ఆదేశాలను రద్దు చేసింది. దీంతో మోహిత్ కుమార్ సుప్రీంకోర్టు మెట్లు ఎక్కాడు. కేసు విచారించిన సుప్రీంకోర్టు గత నెల 31న గ్రామంలోని ఒక పోలింగ్ బూత్ కాకుండా 65 నుంచి 70వ నెంబరు బూత్లన్నింటిలోని ఓట్లను మళ్లీ లెక్కపెట్టాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
Vote Theft Claims via EVMs in India: Haryana Case
ఈ రీకౌంటింగ్ కూడా సుప్రీంకోర్టు రిజిస్ట్రార్ ఆధ్వర్యంలో ఆగస్టు ఆరో తేదీన ఇరుపక్షాల సమక్షంలో జరిగింది. మొత్తం ప్రక్రియను వీడియో తీశారు. రీకౌంటింగ్ ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయంటే.. 2022లో గెలిచిన కుల్దీప్ సింగ్కు 1000 ఓట్లు దక్కితే.. ఓడిన మోహిత్ సింగ్కు 1051 ఓట్లు వచ్చాయి. సుప్రీంకోర్టు రిజిస్ట్రార్ ఈ ఫలితాలను ధ్రువీకరించి నివేదిక సమర్పించడంతో సుప్రీంకోర్టు ఆగస్టు 11న మోహిత్ కుమార్ను విజేతగా ప్రకటిస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. రెండు రోజుల్లోగా ఈ ఫలితాన్ని నోటిఫై చేయాల్సిందిగా కూడా స్పష్టం చేసింది. ఈ ఎన్నికకు సంబంధించి ఇతర అభ్యంతరాలు ఏవైనా ఉంటే ఎన్నికల ట్రిబ్యునల్ను ఆశ్రయించవచ్చునని, రీకౌంటింగ్ ఫలితాలు మాత్రం మారవని స్పష్టం చేసింది.
ఇదిలా ఉండగా.. ఈవీఎంల విషయంలో ముందు నుంచి వైఎస్సార్సీపీ సహా పలు పార్టీలు అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. 2024లో జరిగిన ఎన్నికల్లో ఈవీఎంల పనితీరుపై పలు అనుమానాలు వ్యక్తమయ్యాయి. పోలింగ్ రోజు, కౌంటింగ్ రోజుకు మధ్య ఓట్ల శాతంలో తేడాలు ఉండటం సంచలనంగా మారింది. ఈ క్రమంలో ఈసీ పని తీరుపై పలు పార్టీలు ప్రశ్నిస్తున్నాయి. కాంగ్రెస్ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ ఓట్ల చోరీ అంటూ నిరసనలు తెలుపుతున్నారు.
ఇక, ఏపీలో కూడా పోలింగ్ సరళి, ఓట్ల శాతం పెరుగుదలపై వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ అనుమానాలు వ్యక్తం చేశారు. ఏపీలో పోలింగ్ ముగిసిన తర్వాత అంటే పోలైన ఓట్లకూ.. కౌంటింగ్ నాడు లెక్కించిన ఓట్లకు మధ్య భారీ తేడా ఉందని, అది ఏకంగా 12.5 శాతం పెరిగిందని ఎత్తిచూపారు. దాదాపు 48 లక్షల ఓట్లు పోలైన ఓట్ల కంటే అధికంగా లెక్కించారని వివరించారు. ఆ స్థాయిలో ఓట్లలో తేడా వచ్చిన నేపథ్యంలో ఎన్నికల సంఘం అధికారులు అందరినీ కలిసి సాక్ష్యాధారాలతో సహా వాస్తవాలను వివరించామని స్పష్టం చేశారు.