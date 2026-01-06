 ఎ.ఆర్. రెహమాన్ బర్త్‌డే వేడుకలు.. సందడిగా సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు) | AR Rahman Celebrates 58th Birthday at Moonwalk Audio Launch with Celebrities | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఎ.ఆర్. రెహమాన్ బర్త్‌డే వేడుకలు.. సందడిగా సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)

Jan 6 2026 11:51 AM | Updated on Jan 6 2026 12:04 PM

Indian Musical Composer A R Rahman Birthday Celebrations1
1/20

ఆస్కార్‌ విజేత, సంగీత దర్శకుడు రెహమాన్‌ 58వ పుట్టినరోజు వేడుకలు #MoonwalkAudioLaunch

Indian Musical Composer A R Rahman Birthday Celebrations2
2/20

తెలుగులో పెద్ది మూవీ కోసం చికిరి.. చికిరి సాంగ్‌తో వైరల్‌

Indian Musical Composer A R Rahman Birthday Celebrations3
3/20

సంగీత దర్శకుడిగా తిరుగులేని స్థాయికి చేరుకున్న రెహమాన్.. ఇప్పుడు నటుడిగా ఎంట్రీ

Indian Musical Composer A R Rahman Birthday Celebrations4
4/20

రచయిత, దర్శకనిర్మాత మనోజ్ తెరకెక్కిస్తున్న ‘మూన్ వాక్’ చిత్రంలో రెహమాన్ నటిస్తున్నారు

Indian Musical Composer A R Rahman Birthday Celebrations5
5/20

ఇదే మూవీలో ప్రభుదేవా కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు.

Indian Musical Composer A R Rahman Birthday Celebrations6
6/20

మూన్‌వాక్‌ సినిమాలో రెహమాన్ పాత్ర తన నిజ జీవితానికి దగ్గరగా ఉంటుందట

Indian Musical Composer A R Rahman Birthday Celebrations7
7/20

ఈ మూవీ ఆడియో వేడుకలో రెహమాన్‌ పుట్టినరోజు వేడుకలు జరిపారు

Indian Musical Composer A R Rahman Birthday Celebrations8
8/20

Indian Musical Composer A R Rahman Birthday Celebrations9
9/20

Indian Musical Composer A R Rahman Birthday Celebrations10
10/20

Indian Musical Composer A R Rahman Birthday Celebrations11
11/20

Indian Musical Composer A R Rahman Birthday Celebrations12
12/20

Indian Musical Composer A R Rahman Birthday Celebrations13
13/20

Indian Musical Composer A R Rahman Birthday Celebrations14
14/20

Indian Musical Composer A R Rahman Birthday Celebrations15
15/20

Indian Musical Composer A R Rahman Birthday Celebrations16
16/20

Indian Musical Composer A R Rahman Birthday Celebrations17
17/20

Indian Musical Composer A R Rahman Birthday Celebrations18
18/20

Indian Musical Composer A R Rahman Birthday Celebrations19
19/20

Indian Musical Composer A R Rahman Birthday Celebrations20
20/20

# Tag
Musical Composer A R Rahman birthday celebrations Tollywood photo gallery Peddi Movie
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఎ.ఆర్. రెహమాన్ బర్త్‌డే వేడుకలు.. సందడిగా సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)
photo 2

జగజ్జేతలకు సన్మానం.. ప్రత్యేక ఆకర్షణగా రోహిత్‌, హర్మన్‌
photo 3

Sankranti 2026 : పల్లె గాలిలో రుచుల పండుగ (ఫొటోలు)

photo 4

కోనసీమ గుండెల్లో బ్లో అవుట్‌ మంటలు (ఫోటోలు)
photo 5

సందడిగా సాక్షి ముగ్గుల పోటీలు (ఫొటోలు)

Video

View all
Auto Driver Escape Dead Snake Drama Fails 1
Video_icon

తాగిన మైకంలో పాముతో హల్చల్
Migratory Birds Arrived Korangi 2
Video_icon

కోరంగి చేరిన విదేశీ పక్షులు
Students Travelling at Risky To Study 3
Video_icon

Garam Garam Varthalu: వామ్మో ఏంది ఇది..

Women Cutting Vegetables in Free RTC Bus Viral Video 4
Video_icon

Garam Garam Varthalu: ఫ్రీ బస్సులో కూరగాయలు కోసుకుంటున్న మహిళలు
IMD Warns of Snow and Dense Fog Across North India 5
Video_icon

ఉత్తరాదికి IMD హెచ్చరిక
Advertisement