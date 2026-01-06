1/20
ఆస్కార్ విజేత, సంగీత దర్శకుడు రెహమాన్ 58వ పుట్టినరోజు వేడుకలు #MoonwalkAudioLaunch
2/20
తెలుగులో పెద్ది మూవీ కోసం చికిరి.. చికిరి సాంగ్తో వైరల్
3/20
సంగీత దర్శకుడిగా తిరుగులేని స్థాయికి చేరుకున్న రెహమాన్.. ఇప్పుడు నటుడిగా ఎంట్రీ
4/20
రచయిత, దర్శకనిర్మాత మనోజ్ తెరకెక్కిస్తున్న ‘మూన్ వాక్’ చిత్రంలో రెహమాన్ నటిస్తున్నారు
5/20
ఇదే మూవీలో ప్రభుదేవా కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు.
6/20
మూన్వాక్ సినిమాలో రెహమాన్ పాత్ర తన నిజ జీవితానికి దగ్గరగా ఉంటుందట
7/20
ఈ మూవీ ఆడియో వేడుకలో రెహమాన్ పుట్టినరోజు వేడుకలు జరిపారు
8/20
9/20
10/20
11/20
12/20
13/20
14/20
15/20
16/20
17/20
18/20
19/20
20/20