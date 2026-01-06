 జపనీస్ చెఫ్ స్పెషల్.. చరణ్ ఇంట్లో బిర్యానీ పార్టీ! (ఫొటోలు) | Ram Charan Given A Biryani Party To His Mother Surekha Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

జపనీస్ చెఫ్ స్పెషల్.. చరణ్ ఇంట్లో బిర్యానీ పార్టీ! (ఫొటోలు)

Jan 6 2026 5:09 PM | Updated on Jan 6 2026 5:23 PM

Ram Charan Given A Biryani Party To His Mother Surekha Photos1
1/11

మెగా హీరో రామ్ చరణ్ ఇంట్లో బిర్యానీ పార్టీ జరిగింది.

Ram Charan Given A Biryani Party To His Mother Surekha Photos2
2/11

జపనీస్ చెఫ్ తకమత ఒసావా స్వయంగా చరణ్ ఇంటికి వెళ్లి బిర్యానీ వండాడు.

Ram Charan Given A Biryani Party To His Mother Surekha Photos3
3/11

ఈ ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

Ram Charan Given A Biryani Party To His Mother Surekha Photos4
4/11

Ram Charan Given A Biryani Party To His Mother Surekha Photos5
5/11

Ram Charan Given A Biryani Party To His Mother Surekha Photos6
6/11

Ram Charan Given A Biryani Party To His Mother Surekha Photos7
7/11

Ram Charan Given A Biryani Party To His Mother Surekha Photos8
8/11

Ram Charan Given A Biryani Party To His Mother Surekha Photos9
9/11

Ram Charan Given A Biryani Party To His Mother Surekha Photos10
10/11

Ram Charan Given A Biryani Party To His Mother Surekha Photos11
11/11

# Tag
Ram Charan biryani prepared mother surekha Photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

జపనీస్ చెఫ్ స్పెషల్.. చరణ్ ఇంట్లో బిర్యానీ పార్టీ! (ఫొటోలు)
photo 2

ఎ.ఆర్. రెహమాన్ బర్త్‌డే వేడుకలు.. సందడిగా సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)
photo 3

జగజ్జేతలకు సన్మానం.. ప్రత్యేక ఆకర్షణగా రోహిత్‌, హర్మన్‌
photo 4

Sankranti 2026 : పల్లె గాలిలో రుచుల పండుగ (ఫొటోలు)

photo 5

కోనసీమ గుండెల్లో బ్లో అవుట్‌ మంటలు (ఫోటోలు)

Video

View all
CBI summons TVK chief Vijay over Karur stampede 1
Video_icon

TVK అధినేత విజయ్ కు సీబీఐ నోటీసులు..
Is TTD Insulted Surekha In Tirumala 2
Video_icon

Tirumala: చిరంజీవి సతీమణి సురేఖకు అవమానం...పవన్ రియాక్షన్!
Vijayawada Mayor Rayana Bhagya Lakshmi Slams Chandrababu Government 3
Video_icon

Mayor Rayana: మీది మంచి ప్రభుత్వం కాదు ముంచే ప్రభుత్వం
Firefighters Controlling Fire with Umbrella Water System 4
Video_icon

Konasema: బయటపడుతున్న సంచలన విషయాలు..
AP BJP Chief Madhav Reacts AP Telangana Water Dispute 5
Video_icon

ఏపీ-తెలంగాణ జల వివాదంపై స్పందించిన ఏపీ బీజేపీ చీఫ్ మాధవ్
Advertisement