ఎంపీలు అరెస్ట్..
- పార్లమెంట్ వద్ద ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది.
- రాహుల్ గాంధీ సహా ప్రతిపక్ష పార్టీ ఎంపీలను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.
- ఇండియా కూటమి ర్యాలీని అడ్డుకున్న పోలీసులు
- కూటమి ఎంపీలను అరెస్ట్ చేసి బస్సుల్లో తరలిస్తున్న పోలీసులు.
- కేంద్ర ప్రభుత్వం, పోలీసులకు వ్యతిరేకంగా ఎంపీల నినాదాలు.
రాహుల్ కామెంట్స్..
- అరెస్ట్ తర్వాత రాహుల్ మాట్లాడుతూ..
- నిజం దేశం ముందు ఉంది.
- కానీ, వాస్తవం ఏమిటంటే వారు మాట్లాడలేరు.
- ఈ పోరాటం రాజకీయమైనది కాదు.
- ఈ పోరాటం రాజ్యాంగాన్ని కాపాడటానికి చేస్తున్నాం.
- ఈ పోరాటం ఓటు కోసం.
- మాకు స్వచ్ఛమైన ఓటర్ల జాబితా కావాలి
కాంగ్రెస్ ఎంపీ జైరాం రమేష్ కామెంట్స్..
- కాంగ్రెస్ ఎంపీ జైరాం రమేష్ మాట్లాడుతూ..
- ఎన్నికల కమిషన్కు నేను రాసిన లేఖ ప్రత్యక్షంగా ఉంది.
- అన్ని ప్రతిపక్ష పార్టీల ఎంపీలు పార్లమెంటు నుండి ఈసీ ఆఫీసుకు శాంతియుతంగా మార్చ్ నిర్వహిస్తారని నేను స్పష్టంగా రాశాను.
- ఎంపీలందరూ SIR గురించి ఎన్నికల కమిషన్కు ఒక డాక్యుమెంట్ ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నారు.
- ఇది మా డిమాండ్.
- నేను నిన్న సాయంత్రం ఈ లేఖ రాశాను.
- ఇప్పుడు వారు 30 మంది ఎంపీలు మాత్రమే రావాలని అంటున్నారు.
- ప్రతిపక్ష ఎంపీలందరూ సమిష్టిగా ఈసీకి ఒక డాక్యుమెంట్ ఇవ్వాలని మేము కోరుకున్నాం.
- మమ్మల్ని ఇక్కడే ఆపారు.
- ఎన్నికల కమిషన్ వద్దకు వెళ్లడానికి అనుమతించడం లేదు.
శశి థరూర్ కామెంట్స్..
- కాంగ్రెస్ ఎంపీ శశి థరూర్ మాట్లాడుతూ..
- ఈ విషయం చాలా సులభం.
- రాహుల్ గాంధీ కొన్ని ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు.
- వాటికి సమాధానాలు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది.
- ఎన్నికల కమిషన్ దేశం పట్ల బాధ్యత వహించడమే కాదు.
- మన ఎన్నికల విశ్వసనీయత గురించి ప్రజల మనస్సులలో సందేహాలను నివృత్తి చేయాలి.
- ఈసీకి ఆ బాధ్యత ఉంది.
- ఎన్నికలు మొత్తం దేశానికి ముఖ్యమైనవి.
- నకిలీ ఓటింగ్ ఉందా, బహుళ చిరునామాలు ఉన్నాయా లేదా నకిలీ ఓట్లు ఉన్నాయా?.
- పలు సందేహాలతో మన ప్రజాస్వామ్యం ప్రమాదంలో పడింది.
- ప్రజల మనస్సులలో సందేహాలు ఉంటే వాటిని పరిష్కరించాలి.
- ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు అందుబాటులో ఉండవచ్చు, కానీ ఆ సమాధానాలను విశ్వసనీయంగా అందించాలి.
- ఎన్నికల కమిషన్ ప్రశ్నలను తీసుకొని వాటిని పరిష్కరించాలి.
పార్లమెంట్ వద్ద ఉద్రిక్తత..
- సంసద్ మార్గ్ను బ్లాక్ చేసిన పోలీసులు.
- ఈసీ ఆఫీసుకు వెళ్లకుండా విపక్ష ఎంపీలను అడ్డుకున్న ఢిల్లీ పోలీసులు.
- బారికేడ్డు పెట్టి విపక్ష ఎంపీలను నిలువరిస్తున్న ఢిల్లీ పోలీసులు.
- ఓట్ల చోరీపై ఎన్నికల సంఘానికి సవాల్ చేసిన రాహుల్ గాంధీ.
- రోడ్డుపై బైఠాయించి ఎంపీల నిరసనలు..
ఢిల్లీలో హైటెన్షన్.. అఖిలేష్ యాదవ్ నిరసన..
- ఎంపీల ర్యాలీని అడ్డుకున్న పోలీసులు.
- బారికేడ్ల దూకి ముందుకు వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించిన అఖిలేష్.
- అఖిలేష్ను అడ్డుకున్న పోలీసులు..
- పార్లమెంట్ వద్ద రోడ్డుపై కూర్చుని అఖిలేష్, తృణముల్ ఎంపీలు నిరసనలు.
- నిరసనల్లో పాల్గొన్న మల్లికార్జున ఖర్గే, శరద్ పవార్, శశి థరూర్
- పోలీసులు, ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ప్రతిపక్ష నేతల నినాదాలు
పార్లమెంట్ వద్ద ఉద్రికత్త..
- పార్లమెంట్ బయటే బారికేడ్ల ఏర్పాటు.
- బారికేడ్లపైకి ఎక్కిన మహిళా ఎంపీలు.
- ర్యాలీకి అనుమతి లేదన్న పోలీసులు.
ఎంపీల ర్యాలీని అడ్డుకున్న పోలీసులు..
- ఈసీ అపాయింట్మెంట్ కోరిన ప్రతిపక్ష నేతలు
- పార్లమెంట్ టు ఈసీ.. విపక్ష ఎంపీల ర్యాలీ
- బీహార్లో ఓట్ల జాబితా సవరణకు నిరసనగా విపక్ష పార్టీలకు చెందిన ఎంపీల ర్యాలీ
- కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ నేతృత్వంలో కొనసాగుతున్న ర్యాలీ
- గత లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఓట్ల చోరీ జరిగిందంటూ నినాదాలు
- ఈ ర్యాలీకి అనుమతి లేదన్న ఢిల్లీ పోలీసులు
- 30 మందే రావాలంటూ జైరాం రమేష్కు లేఖ రాసిన ఈసీ.
- ఓట్ల చోరీపై ఎన్నికల సంఘానికి రాహుల్ గాంధీ సవాల్.
- 300 మంది ఎంపీలతో ర్యాలీకి ఇండియా కూటమి ప్రయత్నం
👉విపక్ష పార్టీలకు చెందిన ఎంపీలు పార్లమెంట్ నుంచి ఈసీ కార్యాలయం వరకు ర్యాలీ చేపట్టారు. బీహార్లో ఓట్ల జాబితా సవరణకు నిరసనగా కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ నేతృత్వంలో ఈ ర్యాలీ కొనసాగుతోంది. గత లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఓట్ల చోరీ జరిగిందంటూ ఎంపీలు నినాదాలు చేశారు. ఈ ర్యాలీలో కాంగ్రెస్ ఎంపీ ప్రియాంక గాంధీ, ఎన్సీపీ(ఎస్పీ) అధినేత శరద్ పవార్, మాజీ ముఖ్యమంత్రి అఖిలేష్ యాదవ్, ఇండియా బ్లాక్ నేతలు, తదితరులు పాల్గొన్నారు.