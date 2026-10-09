 బీజేపీ మరో సంచలనం.. సీఎం సువేందు రికార్డును బద్దలు కొట్టిన పీఏ తల్లి! | BJP wins Nandigram by-election with a record margin | Sakshi
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బీజేపీ మరో సంచలనం.. సీఎం సువేందు రికార్డును బద్దలు కొట్టిన పీఏ తల్లి!

Oct 9 2026 7:16 PM | Updated on Oct 9 2026 8:02 PM

BJP wins Nandigram by-election with a record margin

కోల్‌కతా: పశ్చిమ బెంగాల్‌లో బీజేపీకి మరో భారీ విజయం దక్కింది. నందిగ్రామ్ అసెంబ్లీ స్థానానికి జరిగిన ఉప ఎన్నికలో ఆ పార్టీ అభ్యర్థి హాసీ రాణి రాత్ తన సమీప ప్రత్యర్థిపై భారీ ఓట్ల తేడాతో ఘనవిజయం సాధించారు. ఉత్తర 24 పరగణాల జిల్లాలోని మధ్యమ్‌గ్రామ్‌లో హత్యకు గురైన సువేందు అధికారి వ్యక్తిగత సహాయకుడు (పీఏ) చంద్రనాథ్ రాత్ తల్లి ఈమె. సువేందు అధికారి పేరిట ఉన్న గత రికార్డులను బద్దలు కొడుతూ ఆమె ఈ అఖండ విజయాన్ని సాధించారు.

పశ్చిమ బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో సువేందు అధికారి భబానీపూర్, నందిగ్రామ్ రెండూ స్థానాల నుండి పోటీ చేసి విజయం సాధించారు. ఆ తర్వాత ఆయన భబానీపూర్ స్థానాన్ని ఉంచుకుని, నందిగ్రామ్ స్థానానికి రాజీనామా చేయడంతో ఈ ఉప ఎన్నిక వచ్చింది. దాంతో దివంగత తన వ్యక్తిగత సహాయకుడు చంద్రనాథ్ రాత్ తల్లి హాసీ రాణి రాత్‌కు బీజేపీ తరఫున సువేందు అధికారి అవకాశం కల్పించారు.

కాగా, ఈ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి మిలన్ ప్రధాన్ 41,674 ఓట్లు సాధించగా, హాసీ రాణి రాత్ అత్యధికంగా 1,64,427 ఓట్లు సాధించారు.అంటే తన ప్రత్యర్థి కంటే ఏకంగా 1,22,753 ఓట్ల భారీ మెజారిటీతో ఆమె విజయం సాధించారు. 1967 తర్వాత ఈ నియోజకవర్గంలో నమోదైన అత్యధిక విజయ ఓట్ల తేడా ఇదే కావడం విశేషం. అంతకుముందు ఈ రికార్డు సువేందు అధికారి పేరు మీదే ఉండేది. ఆయన 2016లో తృణమూల్ కాంగ్రెస్ తరపున పోటీ చేసి 81,230 ఓట్ల మెజారిటీతో విజయం సాధించారు.

చంద్రనాథ్‌ రథ్‌ హత్య కేసు
సువేందు అధికారి పీఏ చంద్రనాథ్‌ రథ్‌ హత్య ఘటన పశ్చిమ బెంగాల్‌లో తీవ్ర కలకలం రేపింది. అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడిన కొద్ది రోజులకే మే 6న ఈ ఘటన జరగడం రాజకీయంగా ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.ఉత్తర 24 పరగణాల జిల్లా మాధ్యమ్‌గ్రామ్‌ ప్రాంతంలో చంద్రనాథ్‌ రథ్‌ తన ఎస్‌యూవీలో ఇంటికి వెళ్తుండగా గుర్తుతెలియని దుండగులు కాల్పులు జరపడంతో ఆయన అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. ఈ ఘటనపై అప్పట్లో తీవ్ర అనుమానాలు వ్యక్తమయ్యాయి. రాజకీయ ప్రత్య్రర్థుల కుట్రగా బీజేపీ నేతలు ఆరోపించగా, పోలీసులు వివిధ కోణాల్లో దర్యాప్తు చేపట్టారు. తొలుత బెంగాల్‌ పోలీసులు సిట్‌ను ఏర్పాటు చేసి దర్యాప్తు జరపగా, ఉత్తరప్రదేశ్, బిహార్‌ ప్రాంతాల నుంచి నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు. ఆ తర్వాత ఈ కేసు దర్యాప్తు సీబీఐకి బదిలీ అయింది.  

చంద్రనాథ్‌ రథ్‌ హత్య వెనుక పూర్తి రాజకీయ కక్షసాధింపు చర్యలు, కుట్ర ఉన్నాయని సువేందు అధికారి గతంలో ఆరోపించారు. తన రాజకీయ ఎదుగుదల, ముఖ్యంగా ఎన్నికల్లో ప్రత్యర్థులపై సాధించిన విజయాల నేపథ్యంలోనే తనకు అత్యంత సన్నిహితుడిగా ఉన్న వ్యక్తిని లక్ష్యంగా చేసుకుని ఈ హత్యకు పాల్పడ్డారని ఆయన పేర్కొన్నారు.  

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