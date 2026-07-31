 వైఎస్‌ జగన్‌ పట్టుదలకు సాక్ష్యం ఇదిగో.. | Before Bhogapuram Airport Took Off, How YS Jagan Govt Tackled Legal Hurdles, Land Acquisition Challenges And Farmer Issues | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Bhograpuram Airport: వైఎస్‌ జగన్‌ పట్టుదలకు సాక్ష్యం ఇదిగో..

Jul 31 2026 11:42 AM | Updated on Jul 31 2026 12:16 PM

Bhogapuram Airport Is Testament To Ys Jagan Perseverance

చంద్రబాబే మొత్తం భోగాపురం ఎయిర్ పోర్టు నిర్మాణం చేసినట్లు ఎల్లో గ్యాంగ్‌ తెగ బిల్డప్‌ ఇస్తోంది. అయితే, వైఎస్‌ జగన్‌ ప్రభుత్వం సాధించిందేమిటో రికార్డుపరంగా ఆధారాలు ఉన్నాయి. కానీ ప్రజల దృష్టిని మరల్చేందుకు కూటమి నేతలు నానా పాట్లు పడుతున్నారు. వైఎస్‌ జగన్‌ పడిన కష్టమేంటి?. ఆయన శ్రమ ఎలా ఫలించింది? అసలు వాస్తవం ఏంటో? పరిశీలిస్తే..

వైఎస్‌ జగన్‌ అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే భోగాపురం అంతర్జాతీయ గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ విమానాశ్రయానికి కార్యరూపం తీసుకొచ్చేందుకు నడుంబిగించారు. 2023 మే 3న భోగాపురం ఎయిర్‌ పోర్టుకు శంకుస్థాపన చేశారు. దాని వెనుక వైఎస్‌ జగన్‌ పడిన శ్రమను గుర్తుచేసుకుంటే.. ఇక్కడ 2,751 ఎకరాల భూసేకరణ ప్రక్రియ పూర్తి చేయించారు. మరో వైపు, రైతులకు తగిన నష్టపరిహారం, నిర్వాసితులకు పునరావాసం విషయంలో తన ఉదారతను చాటుతూ వారిని ఒప్పించారు.

హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టు, నేషనల్‌ గ్రీన్‌ ట్రిబ్యునల్‌లో పిటిషన్లన్నీ పరిష్కారమయ్యేలా చొరవ చూపించారు. విమానాశ్రయానికి అవసరమైన అనుమతుల కోసం వైఎస్‌ జగన్‌.. ఢిల్లీ స్థాయిలో చేసిన ప్రయత్నాలు ఫలించాయి. మరో వైపు క్షేత్రస్థాయిలో రైతుల సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు చొరవ తీసుకున్నారు. విమానాశ్రయ నిర్వహణకు, ఇతర అనుబంధ కార్యకలాపాలకు 2,750.78 ఎకరాలు సరిపోతాయని నిర్ణయించారు. పరిహారాన్ని భూమి పరిస్థితిని బట్టి ఎకరాకు రూ.28 లక్షల నుంచి రూ.36 లక్షల వరకూ అందించారు. అసైన్డ్‌ భూములకు కూడా జిరాయితీ భూమితో సమానంగా పరిహారం మంజూరు చేశారు.

ఇదే క్రమంలో వైఎస్సార్‌సీపీ నేతలు జరిపిన చర్చలతో చాలామంది రైతులు సానుకూలంగా స్పందించారు. కోర్టుల్లో పిటిషన్లను ఉపసంహరించుకున్నారు. మిగిలిన పిటిషన్లను హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టు, నేషనల్‌ గ్రీన్‌ట్రిబ్యునల్‌ పరిష్కరించాయి. నిర్వాసితులైన నాలుగు గ్రామాల్లోని 404 కుటుంబాలకు అత్యుత్తమమైన పునరావాసప్యాకేజీని వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రభుత్వం అందించింది. దాదాపు రూ.80 కోట్ల వ్యయంతో టౌన్‌షిప్‌లను తలదన్నేలా రెండు కాలనీలను వారి కోసం నిర్మించింది.

 

 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తొలి తిరుపతి 9000 వేలు సంవత్సరాల అతి పురాతన దేవాలయం (ఫొటోలు)
photo 2

అందంగా, ఆకర్షణీయంగా కీర్తి సురేష్ ఎల్లో శారీ లుక్ (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్ : హైటెక్స్‌లో ఆకట్టుకున్న ఎగ్జిబిషన్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

తెలంగాణ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు... జలాశయాలకు పోటెత్తుతున్న వరద నీరు (ఫొటోలు)
photo 5

పారిస్ ట్రిప్‌లో ‘సర్జా సిస్టర్స్’.. అర్జున్‌ చిన్న కూతురు ఫోటోలు వైరల్‌

Video

View all
Saudi Arabia Entry Into Middle East War 1
Video_icon

యుద్ధ రంగంలోకి సౌదీ ఎంట్రీ.. ఉద్రిక్తతలు మరింత పెరిగేనా?
Bhuma Kishore Reddy Comments On Akhila Priya 2
Video_icon

అఖిలప్రియపై భూమా కిశోర్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు... కర్త క్రియ అన్ని ఆమెనే..!
YS Jagan Pulivendula Tour 3
Video_icon

YS ఆనంద్ రెడ్డి కన్నుమూత పులివెందులకు వైఎస్ జగన్
Heavy Rain Triggers Flood Alerts Across Telangana 4
Video_icon

తెలంగాణలో వర్షాల బీభత్సం.. బయటకు రావొద్దని అధికారుల హెచ్చరిక
Hindupur Dalits Protest Erupts Over CI Alleged Misconduct 5
Video_icon

హైకోర్టు న్యాయవాది పై సీఐ దౌర్జన్యం
Advertisement
 