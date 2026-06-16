 ఆ వార్తల్లో వాస్తవం లేదు: బండి సంజయ్‌ | Bandi Sanjays Chai Pe Charcha with RMP Doctors | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఆ వార్తల్లో వాస్తవం లేదు: బండి సంజయ్‌

Jun 16 2026 1:15 PM | Updated on Jun 16 2026 1:47 PM

Bandi Sanjays Chai Pe Charcha with RMP Doctors

కరీంనగర్‌:  హైదరాబాద్‌ మెట్రో ప్రాజెక్టును కేంద్ర మంత్రి కిషన్‌రెడ్డి అడ్డుకుంటున్నారనేది అసత్య ప్రచారమని మరో కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్‌ స్పష్టం చేశారు. తెలంగాణ అభివృద్ధిని అడ్డుకునే వాళ్లమైతే రాష్ట్రానికి పెద్ద ఎత్తున నిధులు, ప్రాజెక్టులు ఎందుకిస్తామని ప్రశ్నించారు. తెలంగాణ అభివృద్ధికి నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందన్నారు బండి సంజయ్‌.

కరీంనగర్ జిల్లా మాన కొండూరులో ఆర్ఎంపీ డాక్టర్లతో ‘ఛాయ్ పే చర్చ’లో పాల్గొన్నారు బండి సంజయ్‌. బీఆర్ఎస్‌లో మావోయిస్టు భావజాల నేతలున్నది నిజమేనని. అలాంటి వారితోనే సమాజానికి ప్రమాదం పొంచి ఉందన్నారు. మావోయిస్టులే ఆ భావజాలాన్ని వీడి లొంగిపోయారని, వీడకపోతే వారి భవిష్యత్‌కే నష్టమన్నారు బండి సంజయ్‌. 

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బ్లాక్‌ డ్రెస్‌లో మలయాళ బ్యూటీ ఐశ్వర్య లక్ష్మి అందాలు.. ఫోటోలు
photo 2

‘మా ఇంటి బంగారం’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్‌లో మెరిసిన శ్రీముఖి (ఫోటోలు)
photo 3

స్పెయిన్‌ను నిలువ‌రించిన అడ్డుగోడ‌.. 40 ఏళ్ల వోజిన్హా విన్యాసాలు (ఫోటోలు)
photo 4

మూడు ముళ్లకు 20 ఏళ్లు.. భర్తతో హీరోయిన్ లయ
photo 5

తెలంగాణలో ప్రసిద్ది చెందిన లక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫోటోలు)

Video

View all
Jnaneswari Missing: Big Twist in Police Search Operation 1
Video_icon

జ్ఞానేశ్వరిని అటవీ మృగాలు లాక్కెళ్లాయా..?
8 Dead After US Air Force B-52 Bomber Crashes In South California 2
Video_icon

LIVE VISUALS: కుప్పకూలిన బాంబర్ విమానం క్షణాల్లో బూడిద
Ex MLA Kasu Mahesh Reddy Warning To Piduguralla CI Venkat Rao 3
Video_icon

ఆంధ్ర మీ జాగీరా! జగన్ అధికారంలోకి రాగానే.. మీ పాపం పండుద్ది
Central Govt Bans Telegram App Ahead Of NEET Re Exam 4
Video_icon

నీట్ రీ ఎగ్జామ్ ఎఫెక్ట్.. ! టెలిగ్రామ్ యాప్ నిషేధం..
Continuing Atrocities In Tamil Nadu 5
Video_icon

బిస్కెట్స్ ఆశ చూపి పసిబిడ్డపై పైశాచికం చేసినవాడిపై విజయ్ సంచలన నిర్ణయం
Advertisement
 