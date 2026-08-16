 ఒక్క రూపాయితో 24 రోజుల వ్యాలిడిటీ | BSNL Extends Special Offers Till September 12 With ₹1 SIM And Extra Validity, Here’s What Customers Get | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఒక్క రూపాయితో 24 రోజుల వ్యాలిడిటీ

Aug 16 2026 1:41 PM | Updated on Aug 16 2026 2:46 PM

BSNL Special Offers

సూర్యాపేట : బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ అందిస్తున్న ప్రత్యేక ఆఫర్ల గడువును సెప్టెంబర్‌ 12 వరకు పొడిగించినట్లు ఆ సంస్థ ఎస్‌డీఈలు రంజిత్‌ కుమార్, కిషోర్‌ బాబు తెలిపారు. జిల్లా కేంద్రంలోని బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ కార్యాలయంలో శనివారం నిర్వహించిన స్వాతంత్య్ర వేడుకల అనంతరం వారు మాట్లాడారు. రూ.1కే సిమ్‌తో పాటు 24 రోజుల వ్యాలిడిటీ, రోజుకు 1జీబి డేటా, 100 ఎస్‌ఎంఎస్‌లు, అపరిమిత వాయిస్‌ కాల్స్‌ లభించే ప్రత్యేక ఆఫర్‌ను వినియోగదారులు పొందవచ్చన్నారు. 

అలాగే 365 రోజుల వ్యాలిడిటీతో ఉన్న రూ.2,399 ప్లా¯న్‌ను 412 రోజులకు పొడిగించినట్లు వెల్లడించారు. ఈ ప్లా¯న్‌లో రోజుకు 2 జీబి డేటా, 100 ఎస్‌ఎంఎస్‌లు, అపరిమిత కాల్స్‌ లభిస్తాయన్నారు. 60 ఎంబీపీఎస్‌ అ¯Œన్‌ లిమిటెడ్‌ బ్రాడ్‌బ్యాండ్‌ ప్లాన్‌ కేవలం రూ.399కే లభిస్తుందని, ప్రైవేట్‌ టెలికాం ఆపరేటర్లతో పోలిస్తే బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ బ్రాడ్‌బ్యాండ్‌ ప్లాన్లు చౌక ధరలకు అందుబాటులో ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. ప్రజలు ఈ ప్రత్యేక ఆఫర్లను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని, పూర్తి వివరాలకు సూర్యాపేట బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ కార్యాలయాన్ని సంప్రదించాలని వారు కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో అధికారులు లచ్చు నాయక్, జేఈ నారాయణ, రాము సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.  

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

శ్రీహరి కొడుకు మేఘాంశ్‌ 'ఆస్మాన్' చిత్రం మోషన్ పోస్టర్‌ లాంచ్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్‌లో సందడి చేసిన నటుడు సోనూసూద్ (ఫొటోలు)
photo 3

ఆస్ట్రేలియాపై బంగ్లాదేశ్‌ సంచలన విజయం (ఫొటోలు)
photo 4

‘విశ్వనాథ్ & సన్స్’ మూవీ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 5

ఆదిలాబాద్ లో సందడి చేసిన ఐశ్వర్య రాజేష్,హెబ్బా పటేల్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Chennai Love Story OTT Release Date Fixed 1
Video_icon

చెన్నై లవ్ స్టోరీ.. ఓటీటీ రిలీజ్ ఫిక్స్.. స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడంటే..?
Big Twist In Principal Roopa Reddy Murder Case 2
Video_icon

నల్లగొండ జిల్లా రూపా రెడ్డి కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్..
Story Behind The Chandrababu Seed Access Road 3
Video_icon

ఆ వంకర ఎవరికోసం?
Deadly Fungus Found On Ancient Mummies 4
Video_icon

సమాధుల నుంచి కొత్త వైరస్? శాస్త్రవేత్తల తీవ్ర హెచ్చరిక!
YSRCP Katasani Rambhupal Reddy Reaction On Chandrababu Govt Illigal Cases 5
Video_icon

కర్నూల్ లో జగన్ సునామీని చూసి కూటమికి మైండ్ బ్లాంక్ అయినట్టుంది
Advertisement
 