మరోసారి అగ్గి రాజేసిన టీవీకే మంత్రి

న్యూఢిల్లీ: దక్షిణాది ప్రాతినిధ్యం, రాజకీయ ఆధిపత్యంపై కొత్త రాజకీయ చర్చ మొదలైంది. టీవీకే నేత, తమిళనాడు మంత్రి అడు అర్జున అసెంబ్లీలో మాట్లాడుతూ.. భవిష్యత్తులో తమిళనాడు సహా దక్షిణాదికి కూడా ప్రధాన మంత్రిని ఇవ్వగల సంఖ్యా బలం ఉండాలని అన్నారు. లోక్సభ ప్రాతినిధ్యం విషయంలో పలు ఉత్తరాది రాష్ట్రాలకు ఉన్న సంఖ్యా ఆధిక్యాన్ని ప్రస్తావించారు. ఉత్తర భారతానికి చెందిన 5 లేదా 6 రాష్ట్రాలు కలిస్తే ప్రధాన మంత్రి ఎవరు కావాలో నిర్ణయించేంత మంది ఎంపీలు ఉంటారని చెప్పారు.
ఈ పరిస్థితి మారాలని, దక్షిణ రాష్ట్రాలు కూడా ప్రధాన మంత్రిని ఇవ్వగల స్థితిలో ఉండాలని ఆయన అన్నారు. “బహుశా తమిళనాడు తన సొంత ప్రధాన మంత్రిని ఇవ్వగలదు” అని అర్జున అన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వంలో తమిళనాడుకు చెందిన నాయకుడు అగ్రస్థానంలో ఉంటే, పార్లమెంట్లో తమిళనాడు స్వరం మరింత బలంగా వినిపిస్తుందని ఆయన చెప్పారు.
ప్రతిపాదిత డీలిమిటేషన్ ప్రక్రియపై కొనసాగుతున్న చర్చల నేపథ్యంలో అర్జున వ్యాఖ్యలకు ప్రాధాన్యం ఏర్పడింది. ముఖ్యంగా దక్షిణ రాష్ట్రాల రాజకీయ ప్రాతినిధ్యంపై ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్న వేళ ఈ వ్యాఖ్యలు వచ్చాయి.
దేశ రాజకీయ నాయకత్వాన్ని నిర్ణయించే విషయంలో దక్షిణ ప్రాంతం నష్టపోయే స్థితిలో కొనసాగకూడదని అర్జున అన్నారు. జాతీయ రాజకీయాల్లో దక్షిణ రాష్ట్రాల రాజకీయ ప్రాధాన్యంపై దశాబ్దాలుగా దక్షిణ పార్టీల నుంచి, ముఖ్యంగా డీఎంకే నుంచి వస్తున్న వాదనలను ఆయన వ్యాఖ్యలు మరోసారి ముందుకు తెచ్చాయి.
జనాభా ఆధారంగా లోక్సభ స్థానాల పునర్విభజన జరిగితే ప్రస్తుతం ఉన్న రాజకీయ ప్రాతినిధ్యంలో మార్పులు రావచ్చనే భయంతో దక్షిణ రాష్ట్రాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్న వేళ, డీలిమిటేషన్ చర్చ మళ్లీ ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
ఎస్పీ మద్దతు, బీజేపీపై విమర్శలు
అర్జున వ్యాఖ్యలపై స్పందించిన సమాజ్వాదీ పార్టీ ప్రతినిధి మనోజ్ యాదవ్.. ఈ వ్యాఖ్యలు కీలకమని అన్నారు. ప్రతిపక్షం డీలిమిటేషన్పై వ్యక్తం చేస్తున్న ఆందోళనలను అధికారంలో ఉన్నవారు సీరియస్గా పరిగణించాలని చెప్పారు. “ఇది పెద్ద వ్యాఖ్య. అధికారంలో ఉన్నవారు దీనిపై ఆలోచించాలి” అని యాదవ్ అన్నారు.
డీలిమిటేషన్పై ప్రతిపక్షం ఆందోళనలు ప్రధానంగా దక్షిణ రాష్ట్రాలపై పడే ప్రభావానికి సంబంధించినవేనని ఆయన చెప్పారు. ప్రభుత్వం డీలిమిటేషన్ ప్రతిపాదనను తీసుకువస్తున్న తీరు దక్షిణ రాష్ట్రాల రాజకీయ ప్రాతినిధ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపవచ్చని యాదవ్ అభిప్రాయపడ్డారు.
బీజేపీ.. దేశాన్ని రాజకీయంగా విభజించే ప్రయత్నం చేస్తోందని ఆరోపించారు. “ప్రతి ఒక్కరికీ అవకాశం రావాలి” అని యాదవ్ అన్నారు. బీజేపీ రెండు సార్లు ప్రధాన మంత్రులను ఎంపిక చేసిందని, కానీ దక్షిణ భారతానికి చెందిన నాయకుడిని అత్యున్నత పదవికి ఎంపిక చేయలేదని చెప్పారు.