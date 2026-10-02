 కేరళ కాంగ్రెస్‌లో కాక.. సీఎంపై కూటమి ఎంపీ సంచలన వ్యాఖ్యలు! | UDF Senior MP slams CM Satheesan working style | Sakshi
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కేరళ కాంగ్రెస్‌లో కాక.. సీఎంపై కూటమి ఎంపీ సంచలన వ్యాఖ్యలు!

Oct 2 2026 10:45 AM | Updated on Oct 2 2026 10:55 AM

UDF Senior MP slams CM Satheesan working style

తిరువనంతపురం: కేరళలో కాంగ్రెస్‌ నేతృత్వంలోని యునైటెడ్‌ డెమోక్రటిక్‌ ఫ్రంట్‌ (యూడీఎఫ్‌) ప్రభుత్వం కొలువుదీరి నాలుగు నెలలు కూడా పూర్తికాకముందే అంతర్గత విభేదాలు బయటపడ్డాయి. ముఖ్యమంత్రి వీడీ సతీశన్‌ వ్యవహార శైలిపై సీనియర్‌ కాంగ్రెస్‌ నేత, యూడీఎఫ్‌ కన్వీనర్‌, లోక్‌సభ ఎంపీ అడూర్‌ ప్రకాశ్‌ బహిరంగంగా అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు కూటమి భాగస్వాములతో సంప్రదింపులు జరపడం లేదని ఆయన ఆరోపించారు.

ఇదే సమయంలో ఇటీవల జరిగిన స్థానిక సంస్థల ఉపఎన్నికల ఫలితాలను కూడా ప్రకాశ్‌ ప్రస్తావించారు. 38 వార్డులకు జరిగిన ఉపఎన్నికల్లో యూడీఎఫ్‌ 18 స్థానాలను గెలుచుకుందని, కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఆశించిన స్థాయిలో ఫలితాలు రాలేదని చెప్పారు. దీనిపై కూటమిలో చర్చ అవసరమని పేర్కొన్నారు. అయితే, యూడీఎఫ్‌ సమావేశాలు కూడా కొంతకాలంగా జరగడం లేదని, ముఖ్యమైన విషయాలను తాను మీడియా ద్వారానే తెలుసుకోవాల్సి వస్తోందని అన్నారు. ఈ అంశాలను కాంగ్రెస్‌ అధిష్ఠానం దృష్టికి తీసుకెళ్తానని ప్రకాశ్‌ స్పష్టం చేశారు. తిరువనంతపురంలోని కేపీసీసీ కార్యాలయంలో విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ముఖ్యమంత్రి, కాంగ్రెస్‌ పార్టీ సంస్థాగత వ్యవస్థ, కూటమి భాగస్వాముల మధ్య సమన్వయం లోపించడం తీవ్రమైన సమస్యగా మారిందని పేర్కొన్నారు. యూడీఎఫ్‌ చైర్మన్‌గా ఉన్న సీఎం సతీశనే సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు చొరవ తీసుకోవాల్సి ఉందన్నారు.

పదవుల ఎంపికపై.. 
ఇటీవల ఐయూఎంఎల్‌ నేత ఎంకే మునీర్‌ను అడ్మినిస్ట్రేటివ్‌ రిఫార్మ్స్‌ కమిషన్‌ చైర్మన్‌గా, ఫార్వర్డ్‌ బ్లాక్‌ నేత జీ దేవరాజన్‌ను ఢిల్లీలో కేరళ ప్రత్యేక ప్రతినిధిగా కేబినెట్‌ హోదాలో నియమించనున్నారన్న వార్తలపై కూడా ప్రకాశ్‌ స్పందించారు. ఈ నియామకాలపై యూడీఎఫ్‌లో చర్చ జరగలేదని, తనకు ఎలాంటి సమాచారం అందలేదని అన్నారు. అయితే ఆయా పదవులకు ఎంపికైన వ్యక్తులు అర్హులు కాదని తాను చెప్పడం లేదని స్పష్టం చేశారు. నిర్ణయం తీసుకునే విధానంపైనే తన అభ్యంతరమని తెలిపారు. ఇదిలా ఉండగా.. యూడీఎఫ్‌ సమన్వయ కమిటీ చివరిసారిగా జూలై 30న సమావేశమైనట్లు సమాచారం. కూటమి సమావేశాలను క్రమం తప్పకుండా నిర్వహించి, విధానపరమైన అంశాలపై విస్తృతంగా చర్చించాలనే అవగాహన ఉన్నప్పటికీ అది అమల్లోకి రాలేదని సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి.

యూడీఎఫ్‌లో కలకలం.. 
అలాగే సతీశన్‌ చార్టర్డ్‌ విమానంలో మలప్పురం వెళ్లిన వ్యవహారంపైనా ప్రకాశ్‌ స్పందించారు. ఈ అంశంపై ప్రజల్లో తలెత్తిన సందేహాలకు ముఖ్యమంత్రి వివరణ ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత ఉందన్నారు. తన వ్యాఖ్యలు సీఎం సతీశన్‌పై వ్యక్తిగత విమర్శలు కాదని, యూడీఎఫ్‌ కన్వీనర్‌గా తన బాధ్యతల్లో భాగంగానే మాట్లాడుతున్నానని ప్రకాశ్‌ స్పష్టం చేశారు. మరోవైపు కాంగ్రెస్‌ సీనియర్‌ నేతలు ఈ వ్యవహారాన్ని పార్టీ, కూటమి వేదికల్లోనే చర్చించాలని సూచించారు. ప్రకాశ్‌ వ్యాఖ్యలతో కేరళలో కొత్తగా ఏర్పడిన యూడీఎఫ్‌ ప్రభుత్వంలో కీలక నిర్ణయాలపై భాగస్వామ్య పక్షాలతో సంప్రదింపులు, కూటమి సమన్వయం అంశాలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి.

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