- 22 రోజుల్లో నది నుంచి 1,000 కిలోల చెత్త తొలగింపు
లక్నో: మధ్యప్రదేశ్లోని బిట్టూ తబాహీ అనే యువకుడు కొన్ని వారాల క్రితం యమునా నదిని శుభ్రం చేసే కార్యక్రమాన్ని చేపట్టి కొన్ని వందల కిలోల చెత్తను తొలగించిన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పుడు ఉత్తరప్రదేశ్లోని మౌ ప్రాంతానికి చెందిన కార్తీక్ సహానీ (19) కలుషితంగా మారిన తామ్సా నదిని శుభ్రం చేసేందుకు స్వయంగా రంగంలోకి దిగాడు. 22 రోజుల పాటు ప్రతిరోజూ 3 నుంచి 4 గంటలు నదిలోకి దిగి చెత్తను చేతులతో తొలగించాడు. ఈ క్రమంలో నది నుంచి 1,000 కిలోలకుపైగా వ్యర్థాలను బయటకు తీశాడు.
తామ్సా నది కార్తీక్ కుటుంబానికి ఎంతో ముఖ్యమైనది. వారి వ్యవసాయ భూములకు ఈ నది నీటితోనే సాగునీరు అందుతుంది. తమ జీవనాధారంగా ఉన్న నది చెత్తతో నిండిపోతుండటాన్ని చూసిన కార్తీక్ ఇక చూస్తూ ఉండకూడదని నిర్ణయించుకున్నాడు. పెద్ద స్థాయిలో శుభ్రపరిచే కార్యక్రమం కోసం ఎదురుచూడకుండా తానే నదిలోకి దిగి పని ప్రారంభించాడు.
రోజురోజుకూ నదిలో పేరుకుపోయిన చెత్తను తొలగిస్తూ కార్తీక్ తన ప్రయత్నాన్ని కొనసాగించాడు. 22 రోజుల తర్వాత 1,000 కిలోలకుపైగా వ్యర్థాలను నది నుంచి బయటకు తీయగలిగాడు. అతడి శుభ్రపరిచే కార్యక్రమానికి సంబంధించిన చిత్రాలు, వివరాలు సామాజిక మాధ్యమాల్లోనూ ప్రచారం కావడంతో పలువురు అతడిని అభినందించారు. కార్తీక్కు ఇన్స్టాగ్రామ్లో 36,000 మందికిపైగా ఫాలోవర్లు ఉన్నారు.
ఓ చెరువునూ శుభ్రం చేస్తాడట
నదిని శుభ్రం చేయడంతో కార్తీక్ ప్రయత్నం ఆగిపోలేదు. తన పరిసరాల్లోని ఓ చెరువును తదుపరి శుభ్రం చేయాలని అతడు నిర్ణయించుకున్నాడు. స్థానిక నీటి వనరుల పరిస్థితిని మెరుగుపరిచేందుకు తన వంతుగా కొనసాగుతున్న ఈ ప్రయత్నం ఇప్పుడు నది దాటి ఇతర ప్రాంతాలకూ విస్తరిస్తోంది.
ఆ యువకుడు స్వయంగా ప్రారంభించిన ఈ కార్యక్రమం స్థానిక పర్యావరణ సమస్యపై దృష్టిని ఆకర్షించింది. కుటుంబ వ్యవసాయానికి నేరుగా ఉపయోగపడే నీటి వనరును కాపాడాలన్న వ్యక్తిగత ఆలోచనతో మొదలైన ప్రయత్నం ఇప్పుడు సామాజిక మాధ్యమాల్లో ప్రశంసలు అందుకుంటోంది. తదుపరి కార్తీక్ చేపట్టబోయే చెరువు శుభ్రత కార్యక్రమం ఎలా సాగుతుందన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.