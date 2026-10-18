దసరా పోస్టర్‌.. రావణుడి పది ముఖాల్లో ఒకటిగా ఎలాన్‌ మస్క్‌

ఉత్తరప్రదేశ్ రాజధాని లక్నోలో దసరా పండుగకు ముందు ఏర్పాటు చేసిన వివాదాస్పద పోస్టర్లు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. భారత వ్యతిరేకులుగా పేర్కొన్న పలువురు రాజకీయ నాయకులు, అంతర్జాతీయ ప్రముఖుల ముఖాలను రావణుడి పది తలల్లో భాగంగా చిత్రించారు. వీరిలో అమెరికా వ్యాపారవేత్త, టెస్లా అధిపతి ఎలాన్ మస్క్ కూడా ఉండటం గమనార్హం.
‘భారత్ విరోధి దశానన్ రావణ్’ అనే శీర్షికతో ఈ పోస్టర్లను రూపొందించారు. ఉత్తరప్రదేశ్లోని లక్నో నగరంలోని పలు కూడళ్ల వద్ద సనాతన్ రక్షా సంఘటన్ అనే సంస్థ వీటిని ఏర్పాటు చేసినట్లు సమాచారం. భారత ప్రయోజనాలను వ్యతిరేకిస్తున్నారని భావిస్తున్న వ్యక్తులను ఈ పోస్టర్లలో చూపించారు.
రావణుడి ముఖాలుగా ఎవరెవరు?
రామాయణంలో పది తలల రావణుడి రూపాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని ఈ చిత్రాలను రూపొందించారు. దసరా సందర్భంగా రావణుడి దిష్టిబొమ్మలను దహనం చేయడం సంప్రదాయంగా వస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో వివిధ రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులను రావణుడి రూపంలో చూపించారు.
గ్యాంగ్స్టర్గా, రాజకీయ నాయకుడిగా పేరొందిన అతిక్ అహ్మద్ను రావణుడిగా చిత్రించారు. కాంగ్రెస్ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ, సమాజ్వాదీ పార్టీ అధినేత అఖిలేశ్ యాదవ్, ముఖ్తార్ అన్సారీ, అమెరికా బిలియనీర్ ఎలాన్ మస్క్, అమెరికా కాంగ్రెస్ సభ్యురాలు ఇల్హాన్ ఒమర్, బంగ్లాదేశ్కు చెందిన మహమ్మద్ యూనస్, పెట్టుబడిదారుడు జార్జ్ సోరోస్, న్యాయవాది ప్రశాంత్ భూషణ్ ముఖాలను కూడా పోస్టర్లలో చేర్చారు.
టెస్లా, స్పేస్ఎక్స్ సంస్థలకు నాయకత్వం వహిస్తున్న మస్క్ ఇటీవల మరో కారణంతోనూ అంతర్జాతీయంగా వార్తల్లో నిలిచారు. టెస్లా రెండో తరం రోడ్స్టర్ స్పోర్ట్స్ కారును ఆయన గురువారం టెక్సాస్లోని స్పేస్ఎక్స్ పరీక్షా కేంద్రంలో ప్రదర్శించారు. ఆ ప్రదర్శనలో కారు వంపుగా ఉన్న ఎత్తైన ర్యాంప్పైకి ఎక్కి, తలకిందులుగా ప్రయాణించి, గాల్లోకి ఎగిరి, తిరిగి సురక్షితంగా దిగింది.
టెక్క్రంచ్ కథనం ప్రకారం.. టెస్లా వాహన ఇంజినీరింగ్ విభాగాధిపతి లార్స్ మొరావీ వివరించిన మేరకు, కారును కొద్దిసేపు గాల్లోకి లేపి తిప్పేందుకు 600 లీటర్ల సంపీడిత గాలితో అనుసంధానించిన 10 థ్రస్టర్లను ఉపయోగిస్తున్నారు. అయితే, ఈ ప్రదర్శనతో కారు ఎక్కువసేపు గాల్లో ఎగరగలదని నిరూపితం కాలేదు.
2017లో ప్రకటించిన ఈ కారు ఉత్పత్తిని 2028లో ప్రారంభిస్తామని మస్క్ చెబుతున్నారు. పనితీరు, థ్రస్ట్, రాకెట్ అనే మూడు నమూనాలను టెస్లా ప్రతిపాదించింది. వీటిలో మొదటి రెండు నమూనాలకు వరుసగా 50,000 డాలర్లు, 250,000 డాలర్ల ముందస్తు డిపాజిట్లతో బుకింగ్లు స్వీకరిస్తున్నారు. అదనపు థ్రస్టర్లు కలిగిన సింగిల్ సీటర్ రాకెట్ నమూనాను ఆహ్వానం ద్వారా మాత్రమే అందిస్తున్నారు. తుది విక్రయ ధరలను సంస్థ ఇంకా ప్రకటించలేదు.
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