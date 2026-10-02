37 ఏళ్ల మహిళ.. ఐవీఎఫ్‌ విఫలమైనా రోబోట్‌ టెక్నాలజీతో తల్లైంది!

సాక్షి, చెన్నై: చెన్నైలోని ధియా ఫెర్టిలిటీ అండ్ మెటర్నటీ సెంటర్ తమిళనాడులోనే మొట్టమొదటి రోబోట్ సహాయక ఇంట్రాసైటోప్లాస్మిక్ స్పర్మ్ ఇంజెక్షన్ (ఐసీఎస్ఐ) ప్రక్రియను విజయవంతంగా నిర్వహించింది. తొమ్మిదేళ్లుగా సంతానలేమితో పోరాడి, ఇతర చోట్ల ఐయూఐ, ఐవీఎఫ్ చికిత్సలు విఫలమైన 37 ఏళ్ల మహిళ.. ఈ అధునాతన రోబోటిక్ చికిత్స ద్వారా గర్భం దాల్చి, పండంటి ఆరోగ్యకరమైన ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది.
వైద్య సవాళ్లు: ఆ రోగికి టైప్–2 మధుమేహం ఉండటంతో పాటు, తక్కువ అండాశయ నిల్వలు ఉన్నాయి. గతంలో చేసిన ఐయూఐ, సాధారణ ఐవీఎఫ్ విఫలమైన నేపథ్యంలో 2025 అక్టోబర్, నవంబర్ నెలల్లో ద్వంద్వ అండ సేకరణ ద్వారా సేకరించిన పరిపక్వ అండాలలోకి, రోబోట్ సహాయంతో శుక్రకణాలను ప్రవేశపెట్టారు. రోబోటిక్ వ్యవస్థ అందించిన కచ్చితత్వం కారణంగా అండాలు ఫలదీకరణం చెంది, 5వ రోజు నాటికి బ్లాస్టోసిస్ట్ దశకు చేరుకున్నాయి.
2026 జనవరి 12న పిండాన్ని గర్భాశయంలోకి ప్రవేశపెట్టగా.. గర్భధారణ విజయవంతమై పూర్తి నెలలు నిండాక సాధారణ ప్రసవం ద్వారా పాప జన్మించింది. ఈ విజయవంతమైన ప్రక్రియను ధియా ఫెర్టిలిటీ సెంటర్ డైరెక్టర్, కన్సల్టెంట్ గైనకాలజిస్ట్ డాక్టర్ కీర్తన అశ్విన్ నేతృత్వంలోని బహుళ–విభాగాల బృందం కన్సల్టెంట్ అనస్థీషియాలజిస్ట్ డాక్టర్ పూవన్నన్, సీనియర్ ఎంబ్రియాలజిస్ట్ శ్రీమతి శ్రీనిత్య కె విజయవంతం చేశారు.