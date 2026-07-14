 కొడుకుపై కేసును తండ్రిపై ఎలా నమోదు చేస్తారు? | Supreme Court Seeks clarity HD Revanna Case | Sakshi
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కొడుకుపై కేసును తండ్రిపై ఎలా నమోదు చేస్తారు?

Jul 14 2026 8:58 AM | Updated on Jul 14 2026 8:58 AM

Supreme Court Seeks clarity HD Revanna Case

బెంగళూరు: కుమారుడిపై ఉన్న కేసునే తండ్రిపైనా ఎలా నమోదు చేస్తారంటూ సుప్రీంకోర్టు ప్రశ్నించింది. వివరాలు.. మాజీ మంత్రి, జేడీఎస్‌ ఎమ్మె­ల్యే రేవణ్ణ కుమారుడైన మాజీ ఎంపీ ప్రజ్వ­ల్‌ రేవణ్ణ అత్యాచారం కేసులో బెంగళూరు పరప్ప­న సెంట్రల్‌ జైలులో శిక్ష అనుభవిస్తున్నారు. ఈ కేసులో రేవణ్ణపై కూడా పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి నిందితునిగా చేర్చారు. దీనిని రేవణ్ణ హైకోర్టులో సవాల్‌ చేయగా.. ఆయన పిటిషన్‌ను కొట్టివేసింది. అలాగే ఒక సెక్షన్‌ను తొలగించింది.

 ఈ నేపథ్యంలో కర్ణాటక ప్రభు­త్వం సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లింది. ‘ఇద్దరిపై భిన్నమైన ఆరోపణలున్నా­యి. కానీ ఒకే కేసుగా భావించి.. కొడుకుపై ఉ­న్న కేసునే తండ్రిపై ఎలా నమోదు చేస్తారు. చట్టంలో ఈ అవకాశం ఉందా? దౌర్జన్యం కేసును రద్దు చేసి.. లైంగిక దాడి కేసుగా విచారించాలని ఆదేశించడం ఔచిత్యమేనా?’ అని కర్ణాటక హైకోర్టును సుప్రీంకోర్టు ప్రశ్నించింది. ఈ విషయాన్ని పరిశీలించాల్సి ఉందని వ్యా­ఖ్యా­­నించింది. ప్రభు­త్వం అప్పీల్‌ దాఖలు చేయడంలో చేసిన జాప్యంపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది. నోటీసులు జారీ చేసి.. విచారణను వాయిదా వేసింది.  

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