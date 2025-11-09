 అంత్యక్రియలకు సిద్ధం చేస్తుండగా తిరిగొచ్చిన ప్రాణం | The soul returned while preparing for the funeral | Sakshi
అంత్యక్రియలకు సిద్ధం చేస్తుండగా తిరిగొచ్చిన ప్రాణం

Nov 9 2025 1:22 AM | Updated on Nov 9 2025 1:22 AM

The soul returned while preparing for the funeral

కర్ణాటకలో గదగ్‌ జిల్లాలో ఘటన   

రాయచూరు రూరల్‌: చనిపోయినవారు బతక­డం చాలా అరుదు. అ­లాంటి వింత ఘటన ఉత్తర కర్ణాటకలోని గద­గ్‌ జిల్లా బెటగేరిలో వెలుగుచూసింది. శుక్రవారం బెటగేరిలో ప్రైవే­ట్‌ ఆస్పత్రిలో మూత్ర పిండాల చికిత్స కోసం నారాయణ (38) అనే వ్యక్తిని చేర్పించారు. వైద్యులు అతనికి ఆపరేషన్‌ చేశారు. 6 గంటల తరువాత ఆయన చనిపోయాడని వైద్యులు చెప్పారు. దీంతో బంధువులు తీవ్ర రోదనల్లో మునిగిపోయా­రు. 

చివరికి అంబులెన్సులో శ­వా­న్ని ఇంటికి తీసుకొచ్చి అంత్యక్రియలకు ఏ­ర్పాట్లు సిద్ధం చేశారు. అంతలోనే నారాయణ కళ్లు తెరిచి ఊపిరి తీసుకోవడం మొదలు పెట్టాడు. చనిపోయాడనుకున్న వ్యక్తి బతికొచ్చాడని అందరూ సంభ్రమాశ్చర్యాలకు లోనయ్యారు. వెంటనే ఆస్పత్రిలో చేర్పించారు. ఈ ఘటన అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది.

