 కులాంతర వివాహం : ఆరునెలల గర్భిణీని హత్య చేసిన తండ్రి | Inter-Caste Marriage Karnataka Man Beats To Death Pregnant Daughter | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కులాంతర వివాహం : ఆరునెలల గర్భిణీని హత్య చేసిన తండ్రి

Dec 22 2025 12:51 PM | Updated on Dec 22 2025 12:51 PM

Inter-Caste Marriage Karnataka Man Beats To Death Pregnant Daughter

కర్ణాటకలోని హుబ్బళ్లిలో దారుణం చోటు చేసుకుంది. వేరేకులానికి పెళ్లి చేసుకుందన్న దురహంకారంతో కన్నకూతుర్ని హతమార్చాడో తండ్రి. ఆరు నెలల గర్భిణీ అని కూడా చూడకుండా కన్నబిడ్డను అత్యంత పాశవికంగా చేసిన హత్య  ఆధునిక సమాజంలోకూడా  వేళ్లూనుకొనిపోయిన కుల అహంకారానికి అద్దం పట్టింది.

హుబ్బళ్లి గ్రామానికి చెందిన  19ఏళ్ల మాన్య పాటిల్ కులాంతర వివాహం చేసుకుంది. కుటుంబ సభ్యులు తీవ్రంగా వ్యతిరేకించి నప్పటికీ  ఈ ఏడాది మే నెలలో ప్రేమికుడిని పెళ్లాడింది. చంపేస్తారేమోననే భయంతో స్వగ్రామానికి దూరంగా  100 కి.మీ దూరంలో ఉన్న హవేరి జిల్లాలో భర్తతో కలిసి నివసిస్తోంది.  ప్రస్తుతం ఆరు నెలల గర్భిణి. ఊర్లో ఉంటున్న అత్తమామల వద్దకు ఆదివారం నాడు వచ్చింది. ఇది పసిగట్టిన ఆ యువతి తండ్రి మరో ముగ్గురితో  కలిసి  ఆమెపై దాడికి దిగారు. ముందు   ఆమె భర్త, మామ వ్యవసాయ పొలంలో ఉన్నప్పుడు వారిపై దాడి చేయడానికి ప్రయత్నించారు. వారు తప్పించుకోవడంతో, సాయంత్రం 6 - 6:30 గంటల మధ్య, ఇనుప పైపులతో సాయుధులైన దుండగులతో కలిసి బాధితురాలి ఇంట్లోకి చొరబడడాడు తండ్రి. ఆరు నెలల గర్భవతి మాన్యపై దారుణంగా ఎటాక్‌ చేశారు. దీంతో ఆమె ప్రాణాలొదిలింది. సంఘటనా స్థలంలోనే అత్తమామలు రేణుకమ్మ,  సుభాష్ ఆమెను రక్షించడానికి ప్రయత్నించారు.వారిపై కూడా దారుణంగా దాడి చేశాడు. వారు తీవ్ర గాయాలతో అసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు.

ఈ సంఘటనలో పోలీసులు మాన్య తండ్రి ప్రకాష్ ఫక్కిర్‌గోడా, మరో ఇద్దరు దగ్గరి బంధువులను అనుమానితులుగా అదుపులోకి తీసుకున్నారు. దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. కాగా ఈ వివాదంలోగతంలఘీ రెండు కుటుంబాల మధ్య సయోధ్య కుదర్చడానికి , ఇలాంటి దుర్ఘటనలు జరగకుండా నివారించడానికి గతంలో ప్రయత్నాలు జరిగినట్టు తెలుస్తోంది. ఇంత జరిగినా చివరికి కన్నబిడ్డనే హతమార్చిన ఘటన  తీవ్ర ఆందోళన రేపింది.

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఫ్రెండ్ పెళ్లిలో క్తీరి సురేశ్ హంగామా (ఫొటోలు)
photo 2

‘భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి’ సినిమా ప్రెస్ మీట్ లో డింపుల్ హయాతి (ఫొటోలు)
photo 3

మెరిసిన జెమీమా..మురిసిన విశాఖ (ఫొటోలు)
photo 4

ఆది సాయికుమార్ ‘శంబాల’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 5

జూబ్లీహిల్స్‌లో సందడి చేసిన సినీనటి సమంత (ఫొటోలు)

Video

View all
KCR Revealed Facts About CM Chandrababu Fake MOUs 1
Video_icon

ఆ MOU లు అంతా బోగస్.. నిజం బయటపెట్టిన KCR
YS Jagan Birthday Celebrations At GD Nellore 2
Video_icon

జీడీ నెల్లూరులో ఘనంగా వైఎస్ జగన్ పుట్టినరోజు వేడుకలు
KSR Live Show Over YS Jagan Craze In Birthday Celebrations 2025 3
Video_icon

పెరిగిన జగన్ క్రేజ్.. టెన్షన్ లో కూటమి నేతలు
Vegetables Price Hike Due To Cold Wave In Telugu States 4
Video_icon

తినలేం బాబోయ్.. కొండెక్కిన కూరగాయల ధరలు
YS Jagan Birthday Celebrations At Addanki 5
Video_icon

అద్దంకిలో YS జగన్ పుట్టినరోజు వేడుకలు
Advertisement
 