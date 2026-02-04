 లోన్ యాప్ వేధింపులకు యువకుడు ఆత్మహత్య | Man Lost Life for Instant Loan Apps Harassment | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

లోన్ యాప్ వేధింపులకు యువకుడు ఆత్మహత్య

Feb 4 2026 12:07 PM | Updated on Feb 4 2026 12:18 PM

Man Lost Life for Instant Loan Apps Harassment

హైదరాబాద్‌: లోన్ యాప్‌ల వేధింపులు మరో కుటుంబాన్ని విషాదంలోకి నెట్టాంది. ముషిరాబాద్‌ రాంనగర్ ప్రాంతానికి చెందిన ప్రేమ్ కుమార్ కొంతకాలం క్రితం లోన్ యాప్ ద్వారా రూ. 3,000 రుణం తీసుకున్నాడు. అయితే ఆ మొత్తాన్ని తిరిగి చెల్లించలేకపోవడంతో యాప్‌కు చెందిన రికవరీ ఏజెంట్లు అతన్ని తీవ్రంగా వేధించినట్లు కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు. తరచూ ఫోన్ కాల్స్, బెదిరింపులు, మానసిక ఒత్తిడి పెంచడంతో తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైన ప్రేమ్ కుమార్ చివరకు ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడని సమాచారం. 

బాధితుడి భార్య నాగవేణి చిక్కడపల్లి పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేయడంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

జగన్‌ రాకతో దద్దరిల్లిన గుంటూరు (చిత్రాలు)
photo 2

అల్లు శిరీష్ బ్యాచిలర్ పార్టీ.. మరిన్ని కొత్త (ఫొటోలు)
photo 3

ఫుడ్ అంటే ఎంత ఇష్టమో.. ఆషికా క్రేవింగ్స్ (ఫొటోలు)
photo 4

పశ్చిమ గోదావరిలో ఎంతో ఫేమస్ ఈ ఆలయం గురించి తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 5

నెట్‌ఫ్లిక్స్ గ్రాండ్ ఈవెంట్.. సగం బాలీవుడ్ ఇక్కడే ఉందిగా (ఫొటోలు)

Video

View all
Huge Crowd With YS Jagan Convoy 1
Video_icon

జగన్ పై పూల వర్షం
YS Jagan Guntur Tour Police Issue Notices To YSRCP Leaders 2
Video_icon

గుంటూరుకు జగన్.. తెల్లవారి నుండే కుట్రలు, పోలీసుల సీసీ ఫుటేజీ లీక్
Drugs Smuggling In Chillies From Jodhpur To Hyderabad Parcel 3
Video_icon

మిర్చిలో డ్రగ్స్.. పోలీసులు షాక్
Dhurandhar Director Aditya Dhar Plans Movie With Allu Arjun 4
Video_icon

ధురంధర్ డైరక్టర్ తో అల్లు అర్జున్ భారీ ప్రాజెక్ట్..!
Delhi Capitals Final With Dominant Win Over Gujarat 5
Video_icon

ఎలిమినేటర్ లో ఢిల్లీ సత్తా.. సెమీస్ లో గుజరాత్ ఔట్
Advertisement
 