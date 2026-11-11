సోనియా పుస్తకం: బీజేపీకి అస్త్రం.. సొంత పార్టీకి ‘ఎసరు’?

న్యూఢిల్లీ: కాంగ్రెస్ అగ్రనేత సోనియా గాంధీ రాసిన ‘ఆత్మకథ’ సొంత పార్టీకి రాజకీయంగా కొత్త తలనొప్పులు తెచ్చిపెట్టే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. వ్యక్తిగత జీవితంలోని అనుభవాలు, గత రాజకీయ పరిణామాలపై ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు దేశ రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ముఖ్యంగా ఉత్తరప్రదేశ్, పంజాబ్ రాష్ట్రాల్లో జరగనున్న ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఈ పుస్తకంలోని అంశాలు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇబ్బందికరంగా మారవచ్చనే విశ్లేషణలు వినిపిస్తున్నాయి. మంగళవారం విడుదలైన ఈ పుస్తకంతో గతంలో కాంగ్రెస్ను ఇబ్బందులకు గురిచేసిన వివాదాలు మరోసారి తెరపైకి వచ్చే అవకాశం ఉందని రాజకీయ పరిశీలకులు భావిస్తున్నారు.
యూపీలో బీజేపీకి కొత్త అస్త్రం?
1992 డిసెంబర్ 6న జరిగిన బాబ్రీ మసీదు కూల్చివేత ఘటన ఉత్తరప్రదేశ్ రాజకీయాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపింది. ఈ పరిణామం కాంగ్రెస్ రాజకీయ పునాదులను కూడా కదిలించింది. దశాబ్దాలుగా హిందూ, ముస్లిం ఓటర్ల మద్దతుతో బలంగా ఉన్న కాంగ్రెస్కు ఈ ఘటన తర్వాత రాజకీయంగా పూర్వవైభవం దక్కలేదు. బాబ్రీ కూల్చివేతపై విచారం వ్యక్తం చేయడం, రామరాజ్య భావనను ప్రస్తావించడం వంటి ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ పాత ఓటు బ్యాంకును తిరిగి సాధించడంలో కాంగ్రెస్ విజయవంతం కాలేదు.
మళ్లీ తెరపైకి పాత వివాదాలు
సోనియా ఆత్మకథలోని వ్యక్తిగత జ్ఞాపకాలు, గత రాజకీయ సంఘటనలపై వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు ప్రత్యర్థులకు విమర్శనాస్త్రాలుగా మారే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా బాబ్రీ మసీదు కూల్చివేత అంశం మరోసారి చర్చకు వస్తే దాని రాజకీయ ప్రయోజనాన్ని బీజేపీ తనకు అనుకూలంగా మలుచుకునే అవకాశముంది. ఇప్పటికే ఉత్తరప్రదేశ్లో బీజేపీ, కాంగ్రెస్ మధ్య రాజకీయ పోరు కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో ఈ పుస్తకంలోని అంశాలు ఎన్నికల ప్రచారంలో ప్రాధాన్యం సంతరించుకోవచ్చు.
పంజాబ్లోనూ కాంగ్రెస్కు గడ్డు పరిస్థితి
పంజాబ్ రాజకీయ పరిస్థితులు కూడా కాంగ్రెస్కు అంత సులభంగా లేవు. సోనియా గాంధీకి తన అత్త ఇందిరాగాంధీ హత్యకు సంబంధించిన జ్ఞాపకాలు వ్యక్తిగతంగా ఎంతో బాధాకరమైనవి. అయితే ఆ సంఘటనకు ముందు జరిగిన ఆపరేషన్ బ్లూస్టార్, 1984 సిక్కు వ్యతిరేక అల్లర్ల అంశాలు కూడా మరోసారి చర్చలోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ పరిణామాలు పంజాబ్ ప్రజల భావోద్వేగాలతో ముడిపడి ఉన్నాయి.
ప్రత్యర్థులకు రాజకీయ అవకాశం
ఈ చారిత్రక ఘటనలను ఎన్నికల సమయంలో ప్రస్తావించడం ద్వారా కాంగ్రెస్ను ఇరుకున పెట్టవచ్చని బీజేపీ, ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ, శిరోమణి అకాలీదళ్ భావించే అవకాశం ఉందని రాజకీయ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ముఖ్యంగా 1984 అల్లర్లు, ఆపరేషన్ బ్లూస్టార్ అంశాలు పంజాబ్లో ఎన్నికల ప్రచారంలో కీలకంగా మారవచ్చు.
గతాన్ని వదలని కాంగ్రెస్.. భవిష్యత్తుపై ప్రభావం?
రాజకీయాల్లో నాయకుల వ్యక్తిగత జ్ఞాపకాలు కూడా ఎన్నికల సమీకరణాలను ప్రభావితం చేస్తాయని విశ్లేషకులు అంటుంటారు. సోనియా గాంధీ ఆత్మకథలోని అంశాలు వ్యక్తిగత అనుభవాలుగా ఉన్నప్పటికీ వాటిని రాజకీయంగా ఉపయోగించుకునే అవకాశాన్ని ప్రత్యర్థులకు కల్పిస్తున్నాయనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. గత వివాదాల నుంచి కాంగ్రెస్ ఇంకా పూర్తిగా బయటపడలేకపోతున్న తరుణంలో ఈ పుస్తకం యూపీ, పంజాబ్ ఎన్నికల్లో ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుందన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.
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