 11 వివాహాలు.. 18 మంది మహిళలతో శారీరక సంబంధం.! | Sarjapur Rakesh Case Exposed | Sakshi
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11 వివాహాలు.. 18 మంది మహిళలతో శారీరక సంబంధం.!

Jun 27 2026 10:40 AM | Updated on Jun 27 2026 11:04 AM

Sarjapur Rakesh Case Exposed

బొమ్మనహళ్లి: బెంగళూరు జిల్లా పరిధిలోని ఆనేకల్‌ తాలుకాలో వివాహిత మహిళలను లక్ష్యంగా చేసుకుని, వారితో శారీరక సంబంధం పెట్టుకోవడం, దానిని వీడియో తీయడం, వారిని బ్లాక్‌మెయిల్‌ చేయడం వంటి తీవ్రమైన ఆరోపణలపై బెంగళూరు రూరల్‌ జిల్లాలోని ఆనేకల్‌ తాలూకా సర్జాపూర్‌ పోలీస్‌ స్టేషన్‌ పరిధిలో రాకేష్‌ అనే వ్యక్తిపై కేసు నమోదైంది. పోలీసు వర్గాల సమాచారం ప్రకారం నిందితుడు రాకేష్‌ ఒక మంచి వ్యక్తిగా పరిచయం చేసుకుని మహిళల నమ్మకాన్ని పొందేవాడని తెలిసింది.

 ఆ తర్వాత అతను వారితో శారీరక సంబంధం పెట్టుకుని, దానిని వీడియో తీసి, వారిని బెదిరించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అతనికి సుమారు 18 మంది మహిళలతో సంబంధాలు ఉన్నాయని, అనేక వివాహాలు చేసుకున్నాడని కూడా కేసులో ఆరోపణలు ఉన్నాయి. కాగా ఫిబ్రవరి 22న హెబ్బగోడికి చెందిన భవ్య అనే యువతిని వివాహం చేసుకున్న రాకేష్, పెళ్లయిన కొద్ది రోజులకే రూ.కోటి వరకట్నం కోసం ఆమెను వేధించాడని ఆరోపిస్తూ ఒక ఫిర్యాదు దాఖలైంది. 

అతని గత సంబంధాలు, ఆరోపిత వీడియోల గురించి భార్యకు తెలియగానే, ఆమెపై పెట్రోల్‌ పోసి హత్యాయత్నం చేశాడని కూడా ఆరోపణలు ఉన్నాయి. వరకట్నం వేధింపులు, ప్రాణహాని, ఇతర ఆరోపణలపై సర్జాపూర్‌ పోలీస్‌ స్టేషన్‌లో కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అతను పలువురు మహిళలతో సంబంధాలు కలిగి ఉన్నాడనే ఆరోపణలపై ఉన్న వీడియోలు కూడా దర్యాప్తులో భాగంగా ఉన్నాయని తెలిసింది. 

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