అయ్యప్ప భక్తులకు శుభవార్త.. శబరిమలకు 300 ప్రైవేట్ బస్సులు

పతనంతిట్ట: రాబోయే శబరిమల యాత్రా కాలంలో ప్రయాణ రద్దీని తగ్గించడానికి కేరళ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (KSRTC) ప్రైవేట్ బస్సులను అద్దెకు తీసుకోవాలని యోచిస్తోంది. కేరళ వ్యాప్తంగా ఉన్న వివిధ డిపోల నుండి సుమారు 300 ప్రైవేట్ బస్సులను పంబకు నడపాలని ప్రతిపాదించారు. కేఎస్ఆర్టీసీ ప్రస్తుతం ప్రైవేట్ బస్సు ఆపరేటర్ల నుంచి అందిన టెండర్లను పరిశీలిస్తోంది. కిలోమీటరుకు అత్యల్ప ధరను కోట్ చేసే బస్సులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వనున్నారు. డ్రైవర్లతో పాటు బస్సులను అందించడానికి సుముఖంగా ఉన్న ఆపరేటర్ల నుండి ఈ టెండర్లు ఆహ్వానిస్తున్నారు.
ఎనిమిది సంవత్సరాల కంటే తక్కువ వయస్సు ఉన్న వాహనాలను, ప్రాధాన్యంగా టూరిస్ట్ బస్సుల విభాగానికి చెందినవాటిని పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. సర్వీసులలో ఏసీ బస్సులను కూడా చేర్చాలని కేఎస్ఆర్టీసీ యోచిస్తోంది. అయితే తుది నియమనిబంధనలు ఇంకా ఖరారు కాలేదు.
యాత్రికులకు అదనపు ఛార్జీ లేదు
ప్రస్తుత ప్రతిపాదన ప్రకారం, అద్దెకు తీసుకున్న ప్రైవేట్ బస్సులలో ప్రయాణించే యాత్రికుల నుండి ఎలాంటి అదనపు ఛార్జీ వసూలు చేయరు. ఈ బస్సులకు కూడా సాధారణ KSRTC సర్వీసులకు వర్తించే ఛార్జీలనే వసూలు చేసే అవకాశం ఉంది. కేఎస్ఆర్టీసీ, ప్రైవేట్ బస్సు ఆపరేటర్ల మధ్య చర్చల అనంతరం టెండర్ ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. అయితే, టెండర్కు వచ్చిన స్పందన అంచనాల కన్నా తక్కువగా ఉన్నట్లు సమాచారం. అందిన బిడ్ల మూల్యాంకనం పూర్తి చేశాక తదుపరి నిర్ణయాలు తీసుకోనున్నారు.
ఫాస్ట్, సూపర్ ఫాస్ట్ సర్వీసులకు ప్రాధాన్యత
యాత్రా కాలంలో అధిక ప్రయాణికుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని, కేఎస్ఆర్టీసీ పంబకు ఫాస్ట్, సూపర్ ఫాస్ట్ సర్వీసులకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తోంది. ట్రాఫిక్, నిర్వహణ అవసరాలను మెరుగ్గా చూసుకోవడం కోసం, ప్రస్తుతం పంబకు క్రమం తప్పకుండా నడుస్తున్న ప్రియదర్శిని బస్సులను శబరిమల సీజన్లో నిలిపివేసే అవకాశం కూడా ఉంది. గత సంవత్సరాలలో, పెరిగిన డిమాండ్ను తీర్చడానికి కేఎస్ఆర్టీసీ శబరిమల సీజన్కు ముందు కొత్త బస్సులను కొనుగోలు చేసింది. అయితే, ఆర్థిక పరిమితులు, ప్రస్తుతం ఉన్న బస్సుల వయస్సు కారణంగా ఈ సంవత్సరం ప్రైవేట్ బస్సులను అద్దెకు తీసుకునే అవకాశాలను కార్పొరేషన్ పరిశీలిస్తోంది.
వేధిస్తున్న బస్సుల కొరత
కేఎస్ఆర్టీసీని బస్సుల కొరత వేధిస్తోంది. చాలా బస్సులు ఇప్పటికే 16 సంవత్సరాల కంటే పాతవి. 15 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న ప్రభుత్వ రంగ వాహనాలను స్క్రాప్ చేయాలనే విధానం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఉన్నప్పటికీ, కేఎస్ఆర్టీసీ బస్సుల కొరత, ఆర్థిక ఇబ్బందులను కారణంగా చూపుతూ, తన బస్సుల లైఫ్ టైమ్ను గరిష్టంగా 20 సంవత్సరాలకు పెంచింది. ఈ నేపథ్యంలో, శబరిమల యాత్రా సమయంలో నిరంతరాయ సేవలను అందించడానికి, ప్రయాణీకుల రద్దీని తగ్గించడానికి ప్రైవేట్ బస్సులను అద్దెకు తీసుకోవడాన్ని తాత్కాలిక చర్యగా పరిగణిస్తున్నారు.