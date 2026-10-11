తమిళనాడు రాజకీయాల్లో కొత్త సమీకరణాలపై చర్చ మొదలైంది. ముఖ్యమంత్రి, టీవీకే అధినేత విజయ్ ఒకవైపు కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీతో సమావేశం కావడం.. మరోవైపు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో కలిసి మెట్రో ప్రయాణానికి సిద్ధం కావడం రాజకీయంగా ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. ఒకే వేదికపై కాకపోయినా.. వరుసగా ఇద్దరు జాతీయ స్థాయి నేతలతో విజయ్ కనిపించడం రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ఆసక్తికర చర్చకు దారితీసింది.
అక్టోబర్ 10న చెన్నై వచ్చిన లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ.. ముఖ్యమంత్రి విజయ్ నివాసంలో ఆయనతో భేటీ అయ్యారు. ఇద్దరూ మధ్యాహ్న భోజనం చేస్తూ చర్చలు జరిపారు. అనంతరం విద్యార్థులతో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో రాహుల్ పాల్గొన్నారు. విద్య, పరీక్షల ఒత్తిడి, నిరుద్యోగం వంటి అంశాలు ఈ కార్యక్రమంలో ప్రధానంగా నిలిచాయి. కాంగ్రెస్, టీవీకే మధ్య ఏర్పడిన రాజకీయ అనుబంధం నేపథ్యంలో ఈ సమావేశానికి ప్రాధాన్యం ఏర్పడింది. అదే సమయంలో, తమిళనాడులో ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (SIR), ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్పై ప్రతిపక్షాల విమర్శలు కూడా రాజకీయ చర్చలో ఉన్నాయి. ఈ అంశంపై రాహుల్ గాంధీ వైఖరిపై డీఎంకే గతంలో అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది. దీంతో కాంగ్రెస్, టీవీకే, డీఎంకే మధ్య సంబంధాలు ఎలా ముందుకు సాగుతాయన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.
మరుసటి రోజే మోదీతో మెట్రో ప్రయాణం
రాహుల్తో సమావేశమైన మరుసటి రోజే.. అక్టోబర్ 11న ప్రధాని మోదీ చెన్నై పర్యటనలో విజయ్ పాల్గొనాల్సి ఉంది. పూనమల్లి-వడపళని మధ్య చెన్నై మెట్రో రెండో దశలోని సుమారు 14.64 కిలోమీటర్ల మార్గాన్ని మోదీ ప్రారంభించనున్నారు. ఈ మార్గంలో విజయ్తో కలిసి మెట్రో ప్రయాణం కూడా ఆయన కార్యక్రమంలో ఉంది. అంతేకాకుండా, రహదారులు, రైల్వేలు, ఓడరేవులు, విద్య తదితర రంగాలకు సంబంధించి రూ.13 వేల కోట్లకు పైగా విలువైన అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేయనున్నారు.
NO FILTER Ft. Joseph Vijay & Rahul Gandhi👑 https://t.co/W3PnRZdf6K
— Prakash Vijay (@PrakazVijay_Of) October 10, 2026
ప్రభుత్వ కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రిగా విజయ్ పాల్గొనడం సహజమే. అయినప్పటికీ, రాహుల్తో భేటీ జరిగిన వెంటనే మోదీతో కలిసి కనిపించనుండటం రాజకీయంగా చర్చనీయాంశమైంది. దీనిని కేంద్రంతో సంబంధాలు కొనసాగించే ప్రయత్నంగా రాజకీయ కోణంలో చూడవచ్చు. మరోవైపు, కాంగ్రెస్తో ఏర్పడిన రాజకీయ అనుబంధం నేపథ్యంలో రాహుల్తో సమావేశం కూడా ప్రాధాన్యం కలిగి ఉంది. అయితే, ఈ భేటీలు ఏవైనా కొత్త రాజకీయ ఒప్పందాలకు సంకేతమని నిర్ధారించే సమాచారం లేదు. ఈ నేపథ్యంలో తమిళనాడులో ప్రధాన రాజకీయ పార్టీల మధ్య సంబంధాలు, కూటముల భవిష్యత్తుపై చర్చ మొదలైంది. కాంగ్రెస్-టీవీకే అనుబంధం మరింత బలపడుతుందా? డీఎంకేతో కాంగ్రెస్ సంబంధాలపై దీని ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది? కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిపాలనా అంశాల్లో ఎలా వ్యవహరిస్తుంది? వంటి ప్రశ్నలు ముందుకొస్తున్నాయి.
విజయ్ ముందున్న అసలు పరీక్ష ఇదే!
రాహుల్ గాంధీతో భేటీ, మోదీతో మెట్రో ప్రయాణం.. ఈ రెండింటినీ విడివిడిగా చూస్తే ఒకటి రాజకీయ సమావేశం కాగా, మరొకటి ప్రభుత్వ అభివృద్ధి కార్యక్రమం. కానీ వాటి సమయం, రాష్ట్రంలో మారుతున్న రాజకీయ సమీకరణాల కారణంగా రెండింటికీ అదనపు ప్రాధాన్యం ఏర్పడింది. విజయ్ ప్రభుత్వం కేంద్రంతో సమన్వయం కొనసాగిస్తూనే, ప్రతిపక్ష కూటమిలో తన రాజకీయ స్థానాన్ని ఎలా నిలబెట్టుకుంటుందన్నది రాబోయే రోజుల్లో కీలకం కానుంది. తమిళనాడులో రాజకీయంగా ఎవరు ఎవరికి దగ్గరవుతున్నారు అన్నదానికంటే.. కూటమి సంబంధాలు, ఓటర్ల జాబితా వివాదం, అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులు, యువత సమస్యలపై పార్టీలు తీసుకునే వైఖరే అసలు పరీక్షగా మారనున్నాయి. ప్రస్తుతం కనిపిస్తున్నది ఇద్దరు జాతీయ నేతలతో విజయ్ వరుస కార్యక్రమాలు మాత్రమే. వాటి నుంచి ఎలాంటి రాజకీయ పరిణామాలు వస్తాయో వేచి చూడాలి.
TN CM Vijay arrives at Chennai airport to welcome PM Modi. https://t.co/1P7J2BmFYJ
— News Arena India (@NewsArenaIndia) October 11, 2026
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