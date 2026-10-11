 జంతర్‌ మంతర్‌ 2.0: ఢిల్లీలో కొనసాగుతున్న హైటెన్షన్‌ | Chalo Jantar Mantar: Cjp Protest October 11 Updates | Sakshi
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జంతర్‌ మంతర్‌ 2.0: ఢిల్లీలో కొనసాగుతున్న హైటెన్షన్‌

Oct 11 2026 8:11 AM | Updated on Oct 11 2026 8:11 AM

Chalo Jantar Mantar: Cjp Protest October 11 Updates

ఢిల్లీలో పోలీసుల ఆంక్షలు కొనసాగుతున్నాయి. నేడు కూడా నిరసనలు తెలుపుతామన్న సీజేపీ.. జ్ఞానేష్‌ రాజీనామా చేసే వరకు నిరసనలు చేస్తామంటూ తేల్చి చెప్పింది. దేశవ్యాప్తంగా శాంతియుత నిరసనలు కొనసాగిస్తామని.. ఎన్నికల పారదర్శకత కోసం రాజకీయాలకు అతీతంగా ఉద్యమించాలంటూ సీజేపీ పిలుపునిచ్చింది.

చలో జంతర్‌ మంతర్‌కు నేడు మరోసారి సీజీపీ నిరసన నేపథ్యంలో పోలీసులు ట్రాఫిక్‌ అడ్వైజరీ జారీ చేశారు. ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్‌ (సీఈసీ) జ్ఞానేశ్‌ కుమార్‌ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్‌ చేస్తూ దేశ రాజధానిలో జరిగిన నిరసనలను కవర్‌ చేస్తున్న జర్నలిస్టులను నిర్బంధించడంపై మీడియా సంఘాలు తీవ్రంగా ఖండించాయి. ఈ ఘటనకు సంబంధించి పోలీసులు బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పాలని సమగ్ర విచారణ జరిపించాలని డిమాండ్‌ చేశాయి.

ప్రెస్‌ గుర్తింపు కార్డులు చూపించినప్పటికీ పలువురు జర్నలిస్టులను పోలీసులు నిర్బంధించారని, కొందరు విలేకరుల ఫోన్లు, ఇతర పరికరాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారని మీడియా సంఘాలు ఆరోపించాయి. సీఈసీ జ్ఞానేశ్‌ కుమార్‌ రాజీనామా చేయాలంటూ శనివారం నిరసన తెలిపిన వందలాది మందిని ఢిల్లీ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారని ప్రకటనలో పేర్కొన్నాయి.

పోలీసుల చర్యలను కవర్‌ చేస్తున్న జర్నలిస్టులను సైతం బస్సుల్లో ఎక్కించి ఛత్రసాల్‌ స్టేడియం, చాణక్యపురి పోలీస్‌ స్టేషన్‌ సహా పలు నిర్బంధ కేంద్రాలకు తరలించారని తెలిపాయి. నిరసనలను కవర్‌ చేస్తున్న జర్నలిస్టుల పట్ల పోలీసులు వ్యవహరించిన తీరుపై మీడియా సంఘాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేశాయి. ఈ ఘటనపై విచారణ జరిపి బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్‌ చేశాయి.

 

 

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