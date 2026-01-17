 ఇద్దరు మహిళలతో వివాహేతర సంబంధం | pallavaram love triangle young man incident | Sakshi
ఇద్దరు మహిళలతో వివాహేతర సంబంధం

Jan 17 2026 1:36 PM | Updated on Jan 17 2026 1:50 PM

pallavaram love triangle young man incident

తమిళనాడు: పల్లవరం సమీపంలోని త్రిసూలం, అమ్మన్‌ నగర్, 4 వ వీధికి చెందిన ఆరుముగం. ఇతని కుమారుడు సెల్వకుమార్‌(22), భవన నిర్మాణ కార్మికుడు. ఇతని స్వస్థలం దిండివనం. సెల్వకుమార్‌ కి పాత పల్లవరంలోని పచ్చై యమ్మన్‌ కోవిల్‌ వీధికి చెందిన వివాహిత రీనా, ఆమె స్నేహితురాలు రజిత ఇద్దరితో  అక్రమ సంబంధంలో ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది. ఈ స్థితిలో, సెల్వ కుమార్‌ తరచుగా ముఠా నాయకులు రీనా, రజితతో వాదనలకు దిగేవాడు.

 ఇది వారి మధ్య నిరంతరం ఘర్షణకు దారితీసింది. ఈ స్థితిలో, 14వ తేదీ రాత్రి 10 గంటల ప్రాంతంలో, సెల్వకుమార్‌ పాత పల్లవరంలోని సుబార్‌ నగర్‌ ప్రాంతంలో రీనా, రజితలతో మాట్లాడుతున్నాడు. అప్పుడు అక్కడికి వచ్చిన అనుమానాస్పద వ్యక్తులు అకస్మాత్తుగా సెల్వకుమార్‌ ను చుట్టుముట్టి కత్తులతో వరుస దాడుల్లో పాల్పడ్డారు. తర్వాత అక్కడి నుంచి పారిపోయారు.  తీవ్రంగా గాయపడిన సెల్వకుమార్‌ను రక్షించి తాంబరం ఆసుపత్రికి తరలించారు. 

తరువాత, తదుపరి చికిత్స కోసం చెన్నై ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. కాగా సెల్వ కుమార్‌ గురువారం విషాదకరంగా మరణించాడు. దీని గురించి పల్లవరం పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. వివాహేతర వివాదంలో సెల్వకుమార్‌ హత్యకు గురైనట్లు తేలింది. దీని తరువాత, అతని వివాహేతర ప్రియురాలులైన రీనా, రజితను విచారించగా, వారు సెల్వ కుమార్‌ను హత్య చేసినట్లు అంగీకరించారు. సెల్వ కుమార్‌ తరచుగా తాగి ఉన్నప్పుడు గొడవలకు దిగేవాడు. దీనితో ఆగ్రహించిన రీనా, రజిత అతన్ని కొందరు దుండగులతో కలిసి ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడినట్లు తేలింది.   

