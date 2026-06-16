500 కి.మీ కేవలం మూడున్నర గంటల్లోనే..!

నాగ్పూర్-హైదరాబాద్ మధ్య ప్రయాణించేవారికి గుడ్ న్యూస్. నాగపూర్నుంచి హైదరాబాద్ మధ్య 500 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని కేవలం మూడున్నర గంటల్లో రోడ్డు మార్గంలో చేరుకోవచ్చు. ఈ విషయాన్ని కేంద్ర రోడ్డు రవాణా మరియు రహదారుల శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ తాజాగా వెల్లడించారు.
ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టుల గురించి గడ్కరీ మాట్లాడుతూ, నాగ్పూర్-హైదరాబాద్ ఎక్స్ప్రెస్వే పని ఇప్పటికే సగానికి పైగా పూర్తయిందని చెప్పారు. నాగ్పూర్ - చంద్రపూర్లను కలుపుతూ ఆరు లేన్ల రహదారిని మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆమోదించిందని, చంద్రపూర్ చుట్టూ రింగ్ రోడ్డు హైదరాబాద్కు కనెక్టివిటీని అందిస్తుందని ఆయన తెలిపారు. అలాగే తెలంగాణలోని మంచిర్యాల వైపు ,ఆంధ్రప్రదేశ్లోకి విస్తరించే అనేక ఇతర రహదారి ప్రాజెక్టుల పనులు కూడా అధునాతన దశలో ఉన్నాయని ఆయన చెప్పారు. దీంతోపాటు సమృద్ధి ఎక్స్ప్రెస్వేని గోండియా వైపు పొడిగించడం వల్ల ఛత్తీస్గఢ్కు కనెక్టివిటీ మెరుగుపడుతుందని, రాయ్పూర్ వైపు స్పర్ రోడ్ ప్లాన్ చేసినట్లు గడ్కరీ చెప్పారు. నాగ్పూర్ మరియు జబల్పూర్లను కలుపుతూ కొత్త హైవే కూడా నిర్మాణంలో ఉందన్నారు. తూర్పు మహారాష్ట్ర ప్రధాన ఉక్కు హబ్గా ఎదుగుతోందని, హైవేల నెట్వర్క్ ద్వారా తూర్పు తీరంలోని ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఓడరేవులకు అనుసంధానం చేస్తామని చెప్పారు.
అంతేకాదు ఈ ప్రాజెక్ట్స్ ద్వారా ఓడరేవులకు వేగవంతంగా చేరుకోవచ్చని తెలిపారు. పశ్చిమ తీరంలో ముంబైకంటే తూర్పు తీరప్రాంతానికి నాగ్పూర్ను సమర్థవంతంగా చేరువ చేస్తాయన్నారు. జాతీయ రహదారుల అభివృద్ధి గురించి గడ్కరీ ప్రస్తావిస్తూ, దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు రూ.3 లక్షల కోట్ల విలువైన సొరంగ ప్రాజెక్టులను నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (ఎన్హెచ్ఏఐ) చేపట్టిందని చెప్పారు. జోజిలా టన్నెల్ ఒక మైలురాయిగా మరియు ప్రపంచంలోని అత్యంత పొడవైన రహదారి సొరంగాలలో ఒకటిగా ఆయన అభివర్ణించారు.
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జమ్మూ కాశ్మీర్, ఉత్తరాఖండ్, ఇతర మారుమూల మరియు వ్యూహాత్మకంగా ముఖ్యమైన ప్రాంతాలలో ప్రస్తుతం అనేక సొరంగ ప్రాజెక్టులు కొనసాగుతున్నాయని కేంద్ర మంత్రి తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా నాగ్పూర్ భవిష్యత్తు అభివృద్ధి గురించి మాట్లాడుతూ, NHAI-మద్దతు గల ప్రాజెక్టుల ద్వారా గణనీయమైన పెట్టుబడులతో నగరం భారీగా మారిపోనుందని గడ్కరీ చెప్పారు. ప్రజామౌలిక సదుపాయాలను మెరుగుపరచడం, పౌర-కేంద్రీకృత సౌకర్యాల కల్పనపై దృష్టి సారించనున్నట్లు ఆయన చెప్పారు.
ప్రతిపాదిత కార్యక్రమాలలో ఆర్థికంగా బలహీన వర్గాలకు అందుబాటులో ఉండేలా నగరం అంతటా 25 స్విమ్మింగ్ పూల్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయన్నారు. రాబోయే ఐదేళ్లలో, నాగ్పూర్లో ఒకేసారి దాదాపు లక్ష మందికి సరిపడా ప్లేగ్రౌండ్ మౌలిక సదుపాయాలు లభిస్తాయని, అదే సమయంలో మార్కెట్లు మరియు బహిరంగ ప్రదేశాలకు ప్రాప్యతను మెరుగుపరచడానికి కృషి చేస్తామని ఆయన చెప్పారు.