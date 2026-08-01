 మాజీ ప్రియురాలి పేరుతో పచ్చబొట్టు | Husband Beaten After Ex Girlfriend Name Tattoo | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మాజీ ప్రియురాలి పేరుతో పచ్చబొట్టు

Aug 1 2026 11:07 AM | Updated on Aug 1 2026 11:08 AM

Husband Beaten After Ex Girlfriend Name Tattoo

ప్ర‌తీకాత్మ‌క చిత్రం (ఏఐ ఫోటో)

తమిళనాడు: మాజీ ప్రియురాలి పేరును పచ్చబొట్టు వేసుకున్న భర్తను భార్యతో పాటు ఆమె బంధువులు చితకబాదిన సంఘటన తిరువళ్లూరు సమీపంలో కలకలం రేపింది. తేని జిల్లా బోడినాయక్కనూరు ప్రాంతానికి చెందిన వినోద్‌కుమార్‌(36) శ్రీపెరంబదూరులోని ప్రయివేటు కంపెనీలో పని చేస్తున్నాడు. ఇతడికి భార్య అర్చన, కుమారుడు వున్నారు. ప్రస్తుతం వీరు తిరువళ్లూరు జిల్లా మనవాలనగర్‌లో నివాసం వుంటున్నారు.

 రెండు రోజుల క్రితం వినోద్‌కుమార్‌ తన మొదటి ప్రియురాలి పేరును పచ్చబొట్టు వేయించుకున్నాడు. విషయాన్ని భార్య అర్చన గుర్తించి అతడితో ఘర్షణపడింది. అనంతరం అర్చన తన అక్క వనతి, భావ శరవణన్, సోదరుడు మహేష్‌ను పిలిపించింది. వారు వినోద్‌కుమార్‌ను చితకబాదారు. తీ వ్రంగా గాయపడిన అతన్ని స్థానికులు రక్షించి తిరువళ్లూరు ప్రభుత్వ వైద్యశాలకు తరలించారు. 

 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'రాజా ది రాజా' మూవీ హీరోయిన్ విశాఖ ధిమన్ క్యూట్...(ఫొటోలు)
photo 2

ఎయిర్‌పోర్టును తలపించేలా.. కొత్త హంగుల్లో సికింద్రాబాద్ రైల్వేస్టేషన్ (ఫొటోలు)
photo 3

నాడు జగన్‌ శంకుస్థాపన.. నేడు ‘భోగాపురం’ అందాలు (ఫొటోలు)
photo 4

గోదావరి ఉగ్రరూపం.. భద్రాచలం వద్ద ప్రమాద హెచ్చరికలు (ఫొటోలు)
photo 5

చుక్కల డ్రస్‌లో చక్కనమ్మ (ఫొటోలు)

Video

View all
Gudivada Amarnath Clarity On YS Jagan Devarapalli Tour 1
Video_icon

జగన్ దేవరపల్లి పర్యటన ముఖ్యంగా దాని కోసమే....
Visakhapatnam YSRCP Leaders Slams Chandrababu Over Alluri Sitarama Raju International Airport 2
Video_icon

మిగిలిపోయిన ప్లహరి గోడకట్టి మేమే చేశాం అని డప్పు కొట్టుకుంటున్నారు
GMR Founder Grandhi Mallikarjuna Rao Great Words About YS Jagan 3
Video_icon

నాపై నమ్మకం ఉంచిన జగన్ గారికి ధన్యవాదాలు.. GMR గ్రంథి మల్లికార్జున రావు స్పీచ్
Heavy Floods To Godavari River 4
Video_icon

గోదావరి ఉగ్రరూపం.. మూడో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ
Madala Srinivas Alleges Kidnap Attempt Linked To Raghu Rama Krishna Raju 5
Video_icon

రఘురామ వల్ల నాకు ప్రాణహాని.. రక్షణ కల్పించండి..
Advertisement
 