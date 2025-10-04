 వీడియో వైరల్‌: కుర్కురే ​కొనివ్వలేదా..? పోలీసులకు ఫోన్‌ చేయండి! | Mother Denies Kurkure: 8 Year old Boy Calls Cops In Madhya Pradesh | Sakshi
వీడియో వైరల్‌: కుర్కురే ​కొనివ్వలేదా..? పోలీసులకు ఫోన్‌ చేయండి!

Oct 4 2025 7:37 PM | Updated on Oct 4 2025 8:03 PM

Mother Denies Kurkure: 8 Year old Boy Calls Cops In Madhya Pradesh

సింగ్రౌలి: కుర్కురే (Kurkure) కొని ఇవ్వలేదని ఎనిమిదేళ్ల బాలుడు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన ఘటన సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. మధ్యప్రదేశ్‌లోని సింగ్రౌలి జిల్లాలోని ఖుతార్ అవుట్‌ పోస్ట్ పరిధి ‘చితర్వాయి కలా’ గ్రామంలో ఈ ఘటన జరిగింది. కుర్కురే కొనివ్వమని 20 రూపాయలు అడిగినందుకు తన తల్లి, సోదరి తాడుతో కట్టి మరి కొట్టారంటూ పోలీసుల ఎమర్జెన్సీ నంబర్ 112కి ఫోన్ చేసి మరి ఆ కుర్రాడు ఫిర్యాదు చేశాడు.

బాలుడు, పోలీసులు మధ్య జరిగిన సంభాషణ సోషల్ మీడియాలో హల్‌చల్‌ చేస్తోంది. ఫిర్యాదు చేసిన అనంతరం ఆ కుర్రాడు ఏడవడం మొదలుపెట్టాడు. డ్యూటీలో ఉన్న పోలీసు సిబ్బంది త్వరలోనే తాము వస్తామంటూ ఆ బాలుడిని ప్రేమతో ఓదార్చడమే కాకుండా.. పోలీస్ సిబ్బంది ఆ ఇంటికి వెళ్లారు. కుర్రాడిని, అతని తల్లిని పిలిచి ఇద్దరికీ కౌన్సెలింగ్  ఇచ్చారు. పిల్లాడిని కొట్టొదని తల్లికి చెబుతూ ఆ పిల్లాడికి కుర్కురే ప్యాకెట్లు కూడా కొని తెచ్చివడం విశేషం. ఈ  వీడియో సంభాషణ సోషల్ మీడియాలో  చక్కర్లు కొడుతుంది. చివరికి ఆ కుర్రవాడి డిమాండ్‌ నెరవేరిందంటూ పలువురు నెటిజన్లు రకరకాలుగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

 

