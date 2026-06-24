 అరటిపండు వద్దు బాస్.. చికెన్‌ లెగ్‌పీస్‌ పెట్టండి! | Monkey Develops a Taste for Meat, Steals Chicken and Mutton from Homes | Sakshi
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అరటిపండు వద్దు బాస్.. చికెన్‌ లెగ్‌పీస్‌ పెట్టండి!

Jun 24 2026 7:53 AM | Updated on Jun 24 2026 7:53 AM

Monkey Develops a Taste for Meat, Steals Chicken and Mutton from Homes

బెంగళూరు: సాధారణంగా కోతులు పండ్లు, కూరగాయలు వంటి శాకాహారాన్ని భుజిస్తాయి. కానీ ఓ వానరానికి మాంసంపై మనసు పడింది. ఇంట్లోకి దూరి చికెన్, మటన్‌ వంటకాలను ఎత్తుకెళ్తోంది. రేవునగరి మంగళూరులో మణ్ణగుడ్డె ప్రాంతంలో ఇది జరుగుతోంది. ఓ ఇంటివారు వండుకున్న మాంసం, చేపల కూరను దొంగిలిస్తోంది. 

నాన్‌ వెజ్‌ను ఇష్టపడే ఈ కోతి చేష్టలను తట్టుకోలేక బాధితుడు కాంత్‌రాజ్‌ అటవీశాఖ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేశారు. రెండేళ్ల నుంచి ఈ కోతి తమ ఇంటిలోకి దూరి మాంసం వంటకాలను దొంగిలించి తింటోందంటూ, దాని బారి నుంచి కాపాడాలని పోలీసులకు కూడా ఫిర్యాదు చేశాడు. 

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