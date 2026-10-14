 మీరట్‌ బ్లూ డ్రమ్‌ కేసు : దోషులకు మరణ శిక్ష | Meerut Blue Drum Murder Case Death Penalty For Muskaan Rastogi, Lover Sahil Shukla | Sakshi
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మీరట్‌ బ్లూ డ్రమ్‌ కేసు : దోషులకు మరణ శిక్ష

Oct 14 2026 4:37 PM | Updated on Oct 14 2026 4:40 PM

Meerut Blue Drum Murder Case Death Penalty For Muskaan Rastogi, Lover Sahil Shukla

దేశ‌వ్యాప్తంగా  సంచలనం రేపిన  మీరట్‌ బ్లూడ్ర‌మ్ మ‌ర్డ‌ర్ కేసులో సంచలన తీర్పు వెలువడింది.  ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితులు మృతుడు సౌర‌భ్ రాజ్‌పుత్ భార్య ముస్కాన్ ర‌స్తోగి, ఆమె ప్రియుడు సాహిల్ శుక్లాకుమరణ శిక్ష ఖాయమైంది. ఈ మేరకు  మీరట్‌   కోర్టు బుధవారం తీర్పు వెలువరించింది. హ‌త్య జ‌రిగిన 13 నెలల్లోపే విచార‌ణ పూర్తికాగా, నిందితుల్ని ఇటీవల దోషులుగా తేల్చింది. ఈ కేసులో 126 వాదోప‌వాదాలు జ‌రిగాయి.  22 మందికిపైగా సాక్షుల్ని కోర్టు విచారించిన కోర్లు నిందితులను దోషులుగా తేల్చింది. 

బ్లూ డ్ర‌మ్ హ‌త్య కేసు 
కాగా పోలీసుల కథనం ప్రకారం యూపీ, మీర‌ట్‌కు చెందిన‌ మాజీ నేవీ అధికారి అయిన సౌర‌భ్ రాజ్‌పుత్ (29)  2025 మార్చి 3న హ‌త్య‌కు గుర‌య్యాడు. అత‌డి భార్య ముస్కాన్, ఆమె ప్రియుడు సాహిలు శుక్లా క‌లిసి ఆహారంలో మత్తుమందు కలిపిం అత‌డిని హ‌త‌మార్చారు. అనంత‌రం మృతదేహం కుళ్ళి దుర్వాసన బయటకు రాకుండా ఉండేందుకు, వారు ఆ శరీర భాగాలను ఒక పెద్ద నీలం రంగు ప్లాస్టిక్ డ్రమ్‌లో ఉంచి, దానిని ఇసుక, నీరు మరియు సిమెంట్ మిశ్రమంతో నింపి సీల్ చేశారని దర్యాప్తులో తేలింది. ఆ జంట మరుసటి రోజే హిమాచల్ ప్రదేశ్‌కు పారిపోయింది. రాజ్‌పుత్ బతికే ఉన్నాడని, వ్యాపార పని మీద ప్రయాణం చేస్తున్నాడని నమ్మించేలా రస్తోగి అతని మొబైల్ ఫోన్ ద్వారా కుటుంబ సభ్యులకు సందేశాలు పంపింది. ఘ‌ట‌న జ‌రిగిన కొన్ని రోజులకు పోలీసులు అన్ని కోణాల్లో విచారించ‌గా ఈ హ‌త్య  వెలుగులోకి వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఇటీవల ముస్కాన్‌ ఆడబిడ్డకు జైల్లోనే జన్మనిచ్చింది.

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