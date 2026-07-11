 అమ్మాయిల లోదుస్తులు దొంగలించి.. వికృత చేష్టలు..! | Man Arrested In Bengaluru For Stealing Women’s Clothes And Behaving Obscenely On CCTV, More Details Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అమ్మాయిల లోదుస్తులు దొంగలించి.. వికృత చేష్టలు..!

Jul 11 2026 12:57 PM | Updated on Jul 11 2026 1:10 PM

Man arrested for wearing womens innerwear

మహిళల దుస్తులు కాజేసి సీసీ టీవీ కెమెరా ముందు అశ్లీలంగా ప్రవర్తించే అసోంకు చెందిన వికృత కాముకుడిని  ఇందిరానగర పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు. అబ్దుల్‌ హుసేన్‌ పట్టుబడిన వ్యక్తి. కంపెనీలో డెలివరీ బాయ్‌గా పని చేస్తూ ఇందిరానగరలో నివాసం ఉంటున్నారు. దుస్తులు కాజేయడంపై యువతి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు ఇందిరానగర పోలీసులు అబ్దుల్‌ హుసేన్‌ను అరెస్ట్‌ చేసి జైలుకు తరలించగా, బెయిల్‌పై విడుదలైనట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

 స్నేహితురాలితో కలిసి హొయ్సళనగరలో ఓ యువతి నివాసం ఉండేది. గత మే నెల నుంచి ఇంటి కాంపౌండు లోపల దుస్తులు ఆరబెట్టిన స్దలంలో పలుమార్లు దుస్తులు చోరీకి గురయ్యాయి. కొద్దిరోజుల అనంతరం పాత దుస్తులు మళ్లీ కౌంపౌండ్‌లో పెట్టి కొత్త దుస్తులు మాత్రమే చోరీ చేసేవారని యువతి ఇందిరానగర పోలీస్‌ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేసింది. దుస్తులు పలుమార్లు చోరీకి గురికావడంపై యువతి రహస్య కెమెరా అమర్చింది. 

ఈనెల 2వ తేదీ తెల్లవారు జామున 3 గంటల సమయంలో గుర్తు తెలియని వ్యక్తి ఇంటి కాంపౌండ్‌లోకి అక్రమంగా ప్రవేశించి గతంలో చోరీ చేసిన దుస్తులు ధరించి మళ్లీ దుస్తుల చోరీకి పాల్పడ్డాడు. అంతేగాక కెమెరా ముందు అశ్లీలంగా ప్రవర్తించాడు. అతడిపై చర్యలు తీసుకోవాలని యువతి ఫిర్యాదులో పేర్కొంది. ఇందిరానగర పోలీసులు తీవ్రంగా గాలించి అరెస్ట్‌ చేసి జైలుకు పంపించగా బెయిల్‌పై విడుదలయ్యాడు.   

-బెంగళూరు

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రామ్‌గోపాల్‌ వర్మ ‘రక్త చరిత్ర’ రీ రిలీజ్‌ ప్రెస్‌మీట్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

వింబుల్డ‌న్‌లో దిగ్గ‌జాల సంద‌డి (ఫొటోలు)
photo 3

భీమవరంలో సినీనటి కృతిశెట్టి సందడి (ఫొటోలు)
photo 4

బోనీ కపూర్ కూతురి వెడ్డింగ్ రిసెప్షన్‌లో సినీ తారల సందడి (ఫోటోలు)

photo 5

యూకే అంబాసిడర్‌తో పూనమ్ కౌర్ సందడి (ఫోటోలు)

Video

View all
Rajkumar Mother In Law Sensational Comments 1
Video_icon

రాజ్ కుమార్ అత్త విస్తుపోయే నిజాలు.. నా ప్రాణం పోయే వరకు వాడిని నేను వదల..
Tension At Shabad Police Station 2
Video_icon

షాబాద్ లో ఉద్రిక్తత.. వాడిని మాకు ఇవ్వండి అంతే..
Ambati Rambabu Satirical Comments About UAPA ACT 3
Video_icon

కొడాలి నాని పై కేసు... దమ్ముంటే టచ్ చేయండి... అంబటి రాంబాబు స్ట్రాంగ్ రియాక్షన్
El Niño vs Global Warming! Why Is India Still Getting Record Rain? 4
Video_icon

ఎల్ నినో ఉన్నా ముంబైలో కుండపోత వర్షాలు ఎలా?
Bcci Take Action On Gautam Gambhir 5
Video_icon

కోచ్గా గంభీర్ అవుట్.. అదే నిజమైతే టీమిండియానే WORLD NO1
Advertisement
 